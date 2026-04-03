Filtran la fecha en que Karol G anunciaría conciertos en Bogotá y Medellín

Luego del estreno de 'Tropicoqueta', miles de fanáticos de Karol G comenzaron a pedir una nueva gira en donde pudieran escuchar en vivo todos estos éxitos y, lo que era una petición, terminó volviéndose realidad tras que ella misma confirmara su intención de irse de tour nuevamente a través de sus redes sociales.

"Ya quiero estar en tour. No aguanto... ¡Qué emoción!",fueron sus palabras en una reciente publicación en su Instagram, confirmando así su regreso al escenario tras dos años en pausa, pues en 2024 terminó su gira mundial de 'Mañana Será Bonito' en el Santiago Bernabéu de España.



¿Qué se sabe sobre los conciertos de Karol G en Bogotá y Medellín?

En 2025, se habló que 'Tropicoqueta Tour' (nombre puesto en redes) iba a iniciar en abril de 2026, sin embargo, el anuncio quedó en véremos y lo único que se tuvo de la 'Bichota' fue su presentación con Bad Bunny en el concierto del puertorriqueño en Medellín en el marco de 'Debí Tirar Más Fotos'.

Pero luego se supo que sí sería este 2026 el año en el que nuevamente la paisa se subiría a los escenarios de Bogotá y Medellín, pero sin fechas confirmadas aún.

Karol G // Foto: AFP

¿Cuál sería el día en que Karol G anunciaría las fechas?

De acuerdo con algunos portales de música, el 12 de abril de 2026 será la fecha en la cual ella confirmara las fechas de su tour, incluyendo a Bogotá y Medellín.



Esto se hará durante el concierto que tendrá la 'Bichota' en Coachella, manejando como segunda opción el 19 de abril, el segundo día en que se presentará en este importante evento musical. Por ahora, esto no ha sido confirmado por si equipo y habría que esperar ambos eventos para ver si será o no verdad.

De confirmarse, se rumorea que los conciertos en la capital y en Medellín serían en el segundo semestre del 2026.