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Filtran la fecha en que Karol G anunciaría conciertos en Bogotá y Medellín

La 'Bichota' pronto volverá a gira internacional y se conoció la fecha en que dará a conocer todos los detalles de este nuevo tour bajo el mundo de 'Tropicoqueta'.

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