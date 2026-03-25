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Blu Radio  / Entretenimiento  / 'KG0516', un antes y un después en la carrera de Karol G que cumple cinco años

'KG0516', un antes y un después en la carrera de Karol G que cumple cinco años

La ‘Bichota’ se volvió en un icono a nivel mundial con sus éxitos, que la tienen como una de las artistas más escuchadas en todo el planeta.

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