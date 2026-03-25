'KG0516', un antes y un después en la carrera de Karol G que cumple cinco años

El 26 de marzo de 2021 no fue solo la fecha de lanzamiento de un álbum. Fue el despegue oficial de una nueva etapa para Karol G. A cinco años de KG0516, el disco sigue siendo una de las producciones más importantes de la música latina reciente, no solo por sus números, sino por la manera en que convirtió experiencias personales, rupturas sentimentales y afirmación femenina en un lenguaje compartido por millones de personas.

El nombre del álbum no fue casual. KG0516 hace referencia al 16 de mayo de 2006, la fecha en la que, de acuerdo con la historia oficial del proyecto, los padres de Karol G firmaron en su nombre su primer contrato discográfico. Ese código, convertido en título, terminó por resumir algo más grande: el punto exacto en el que un sueño dejó de ser promesa y se volvió destino.

En términos de industria, el álbum debutó en el primer lugar de los charts Billboard Top Latin Albums y Latin Rhythm Albums, además de entrar al Billboard 200, consolidándose entonces como la mejor entrada de su carrera en ese listado. Pero más allá del impacto comercial, KG0516 se instaló en la conversación cultural como un disco que acompañó una época marcada por la vulnerabilidad, la reinvención y la necesidad de sanar.

Karol G Foto: AFP

“BICHOTA”: el momento en que Karol G convirtió una actitud en identidad

Si hay una canción que encapsula el espíritu de esta etapa es “BICHOTA”. El tema no solo funcionó como un hit global; también ayudó a redefinir el imaginario de poder femenino dentro del urbano latino. Karol G resignificó una palabra de la calle y la convirtió en bandera, estética y estado mental.



Con una producción afilada y una actitud desafiante, “BICHOTA” marcó un antes y un después en la conversación sobre representación femenina en el género. La canción no pedía permiso ni buscaba validación. Se presentaba con una certeza rotunda: ser “bichota” era apropiarse del espacio, del cuerpo, del deseo y de la narrativa propia.

Cinco años después, el término sigue presente en la cultura pop, en redes sociales, en la moda y en la forma en que una generación encontró una palabra para nombrar su seguridad. En retrospectiva, “BICHOTA” fue más que un sencillo exitoso: fue una declaración de identidad.