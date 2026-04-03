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Blu Radio  / Mundo  / Hackean famoso museo, roban sus datos y exigen recompensa: esto se sabe

Hackean famoso museo, roban sus datos y exigen recompensa: esto se sabe

Entre la información comprometida se incluyen fotografías internas, documentos administrativos, códigos de acceso, contraseñas y planos detallados del recinto.

Hackean famoso museo, roban sus datos y exigen una recompensa: esto se sabe
Hackean famoso museo, roban sus datos y exigen una recompensa: esto se sabe
Museo The Uffizi
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 3 de abr, 2026

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