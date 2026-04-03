Hackean famoso museo, roban sus datos y exigen recompensa: esto se sabe

Uno de los complejos museísticos más importantes de Europa enfrenta una crisis inesperada. La Galleria degli Uffizi, en la ciudad de Florencia, fue víctima de un ataque informático que habría expuesto información sensible de su infraestructura y operación interna, según reportes publicados por Il Corriere della Sera.

El incidente, que se habría desarrollado entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026, permitió a un grupo de hackers infiltrarse en los sistemas digitales del museo y acceder a una amplia cantidad de datos. Entre la información comprometida se incluyen fotografías internas, documentos administrativos, códigos de acceso, contraseñas y planos detallados del recinto.

Uno de los aspectos más delicados del ataque es que, según las fuentes citadas, los intrusos también obtuvieron información sobre la ubicación de cámaras de seguridad y sensores dentro del museo, lo que incrementa la preocupación por la seguridad física de las obras y del edificio.

Las primeras investigaciones apuntan a que la brecha de seguridad se originó en un sistema desactualizado. A partir de allí, el acceso no autorizado se habría expandido rápidamente a otras áreas de la red interna. “Entraron por un punto vulnerable y luego se extendieron por todas partes”, señalaron fuentes cercanas al caso al diario italiano.



Tras concretar la intrusión, los atacantes habrían exigido un pago a cambio de no divulgar la información sustraída. De acuerdo con los reportes, el grupo amenaza con publicar o vender los datos en la llamada web oscura si la institución no accede a sus demandas, lo que podría agravar las consecuencias del incidente.

Como medida preventiva, parte del complejo vinculado al museo ha sido afectado. En particular, sectores del Palacio Pitti permanecen cerrados al público mientras se evalúa el alcance del ataque y se refuerzan los sistemas de seguridad. Asimismo, algunas de las obras consideradas más valiosas han sido trasladadas al Banco de Italia para garantizar su protección.

El manejo de la información dentro de la institución también ha sido restringido. Según las versiones recogidas, el personal del museo ha recibido instrucciones de no pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido, en medio de las investigaciones en curso.

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Este episodio pone en evidencia la creciente vulnerabilidad de instituciones culturales frente a amenazas digitales. Museos como la Galería Uffizi, que albergan colecciones de valor incalculable, no solo deben proteger sus obras en el plano físico, sino también resguardar la información estratégica que podría facilitar riesgos mayores.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se pagará el rescate exigido ni el alcance total de los daños. Entretanto, el caso se suma a una serie de ataques cibernéticos recientes contra entidades culturales en Europa, lo que refuerza la necesidad de actualizar los sistemas de seguridad y fortalecer las medidas de prevención en el entorno digital.

La investigación continúa mientras el museo trabaja para restablecer sus operaciones con normalidad y evitar que un incidente de este tipo vuelva a repetirse.