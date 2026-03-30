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Blu Radio  / Economía  / Emprendimiento  / Frisby España sigue en su intento de abrir la marca en Europa: "no hay derechos marcarios"

Frisby España sigue en su intento de abrir la marca en Europa: "no hay derechos marcarios"

Charles Dupont, abogado de Frisby España, habló sobre la disputa que tienen con la marca original y su intención de seguir adelante con la apertura pese a la negativa que han causado en Colombia.

Frisby España renueva su imagen tras controversia con la marca original colombiana.
Frisby España renueva su imagen tras controversia con la marca original colombiana.
Foto: Tomada de redes sociales.
Por: Margarita Bedoya
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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