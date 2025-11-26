En vivo
Juzgado de Alicante ordena a Frisby España suspender uso de marca tras disputa con Frisby Colombia

Juzgado de Alicante ordena a Frisby España suspender uso de marca tras disputa con Frisby Colombia

La empres Frisby afirmó que tras esta decisión aplazarán el lanzamiento de su marca para el 1 de marzo de 2026 y que interpondrán una demanda reconvencional.

El pollo Frisby tiene hasta julio para probar uso de su marca comercial en Europa.
Fotomontaje: Blu Radio / Frisby
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

