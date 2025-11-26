Juzgado de Alicante ordena a Frisby España suspender uso de marca tras disputa con Frisby Colombia

El 26 de noviembre, el Juzgado Mercantil de Alicante ordenó a Frisby España suspender de manera temporal el uso de su marca, al considerar que el inicio de sus actividades podría causar daños irreparables a Frisby Colombia mientras se resuelve el conflicto legal entre ambas compañías. Tras esta decisión, la empresa anunció que aplazará el lanzamiento de su marca hasta el 1 de marzo de 2026.

Como parte de la medida, Frisby España deberá retirar todas sus publicaciones en redes sociales relacionadas con la marca y evitar su uso en cualquier otro canal hasta que se resuelvan las medidas cautelares.

El portavoz y representante de la compañía, Charles Dupont, publicó un comunicado en redes sociales en el que confirmó que Frisby España interpondrá una demanda reconvencional en el procedimiento principal, en defensa de sus derechos y frente a los posibles daños derivados de las actuaciones de Frisby Colombia.

“Nuestra compañía mantiene absoluta confianza en la solidez de su posición y en la claridad de los hechos y del derecho aplicable. Comunicaremos de manera inmediata la fecha definitiva de apertura tan pronto como exista una decisión firme sobre las medidas cautelares”, mencionó la marca.



Asimismo, Frisby España recordó que actualmente mantiene cuatro procedimientos abiertos contra Frisby Colombia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), donde argumentan que la empresa colombiana no tendría una vía realista para recuperar la exclusividad de la marca en territorio europeo.

Recordemos que Frisby Colombia presentó la acción legal original, alegando derechos sobre la marca en disputa. El incidente se encuentra en trámite y no se ha emitido ningún fallo definitivo hasta el momento.