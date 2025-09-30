Ramo paró en seco a Frisby España: "No existe ningún tipo de alianza con dicha empresa"

La polémica se desató de nuevo luego de que en redes sociales Frisby España anunciara una malteada con el nombre de "Milkshake de Chocoramo". En su mensaje, la compañía señalaba que se trataba de un producto inspirado en “ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera”. Sin embargo, en Colombia la propuesta despertó enojo, pues el Chocoramo es considerado un ícono nacional y un emblema de la empresa Ramo.

Charles Dupont, representante de la compañía española, buscó desmarcarse de la controversia y aseguró que la inclusión del nombre no correspondía a un intento de apropiación, sino a un “uso descriptivo” que permitía al público identificar los ingredientes. No obstante, la polémica escaló con rapidez, ya que Ramo reaccionó de manera contundente.

Ramo aclara y protege la marca Chocoramo

La compañía colombiana, a través de sus redes sociales y de su página web, manifestó que “no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”. Además, reiteró que cualquier novedad sobre asociaciones o lanzamientos se informará únicamente por medio de los canales oficiales de la empresa.



Con esta declaración, Ramo no solo desmintió cualquier vínculo con Frisby España, sino que también defendió la reputación de su producto más emblemático: el Chocoramo. La compañía subrayó su postura frente al uso no autorizado de su imagen y nombre en mercados externos, recalcando la importancia de salvaguardar su identidad frente a terceros.

Carta de Ramo por caso Chocoramo Foto: Ramo

Frisby España y la disputa por el mercado colombiano

Más allá del milkshake, lo cierto es que Frisby España es un viejo conocido en Colombia. Desde hace meses existe un pleito entre Frisby Colombia y la empresa europea por el uso de la marca, ya que la cadena en España emplea un logotipo, un personaje y un nombre casi idénticos a los de la firma nacional.

Frisby S.A. BIC, con más de 70 años de trayectoria en el país, denunció esta situación y emprendió acciones legales para proteger su identidad comercial. La compañía trabaja junto con abogados en España con el fin de frenar lo que consideran un uso indebido de sus elementos distintivos.

Por su parte, Frisby España insiste en que su operación es legítima y mantiene la intención de expandirse en Europa con al menos doce restaurantes proyectados. El caso ya es revisado por las autoridades de marcas y patentes tanto en España como en la Unión Europea.

En medio de esta disputa legal, el nombre del Chocoramo surgió como un nuevo punto de fricción, convirtiéndose en símbolo de la discusión sobre propiedad intelectual y respeto por las marcas tradicionales que forman parte de la identidad cultural colombiana.

