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Blu Radio  / Judicial  / Frisby España podrá abrir sus sedes, pero Frisby Colombia aclara que proceso legal no ha terminado

Frisby España podrá abrir sus sedes, pero Frisby Colombia aclara que proceso legal no ha terminado

Una nueva decisión judicial desde territorio europeo puso a hablar a los seguidores y clientes de Frisby en Colombia. Conozca aquí lo sucedido en los tribunales.

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