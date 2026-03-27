Frisby España podrá abrir sus sedes, pero Frisby Colombia aclara que proceso legal no ha terminado

La disputa legal entre Frisby Colombia y su contraparte europea suma un nuevo capítulo judicial. Aunque Frisby España anunció que podrá iniciar operaciones y abrir locales en ciudades como Madrid y Barcelona, la compañía colombiana dejó claro que el conflicto jurídico está lejos de resolverse y que esta decisión no representa un fallo definitivo.

La noticia positiva para la empresa europea se da luego de que la Audiencia Provincial de Alicante revocara unas medidas cautelares que anteriormente favorecían a la marca colombiana. Este fallo le permite a Frisby España avanzar con su expansión comercial, un anuncio que fue celebrado por su representante, Charles Dupont.

Responde Frisby Colombia

Sin embargo, desde Colombia la lectura es distinta. A través de un comunicado oficial, Frisby precisó que la revocatoria de estas medidas cautelares corresponde solo a una actuación dentro de un proceso mucho más amplio, el cual incluye instancias administrativas y judiciales que aún están en curso. En ese sentido, la compañía enfatizó que cualquier versión que sugiera un cierre del caso o la pérdida de su marca en territorio europeo carece de fundamento.

En ese sentido, la empresa también reiteró que sus derechos marcarios continúan vigentes tanto en España como en la Unión Europea.



De esta manera, el desenlace del conflicto dependerá de decisiones de fondo que todavía están pendientes, particularmente las que debe adoptar la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), entidad encargada de determinar si Frisby Colombia ha hecho uso efectivo de su marca en territorio europeo.

Mientras tanto, la cadena colombiana aseguró que seguirá defendiendo sus derechos de propiedad intelectual con los recursos legales disponibles, destacando su compromiso con la transparencia y la ética empresarial que, según afirma, han caracterizado su trayectoria durante casi cinco décadas.

"Ratificamos nuestro compromiso con la defensa activa de nuestros derechos de autor, derechos marcarios y de propiedad intelectual, actuando siempre con la ética y la transparencia que han caracterizado nuestra trayectoria durante 48 años", concluye el comunicado.