Frisby Colombia responde a decisión del Juzgado que ordena a Frisby España suspender la marca

Frisby Colombia emitió un comunicado en el que se refirió a la reciente decisión del Juzgado Mercantil de Alicante, el cual ordenó a la empresa Frisby España suspender temporalmente el uso de la marca.

Según la compañía colombiana, fueron notificados de la resolución judicial que concede íntegramente las medidas cautelares solicitadas a su favor. El tribunal reconoció que la marca de la Unión Europea titularidad de Frisby continúa vigente y respaldó los derechos de Frisby Colombia frente a la empresa española.

En la argumentación del fallo, el Juzgado concluyó que las pruebas presentadas demuestran con suficiente verosimilitud que la actuación de Frisby España constituye, de manera indiciaria y provisional, una infracción a la marca registrada, así como un aprovechamiento indebido de su reputación.

Como consecuencia, Frisby España deberá retirar todas las publicaciones en redes sociales relacionadas con la marca y abstenerse de utilizarla en cualquier plataforma hasta que se resuelvan las medidas cautelares.



El comunicado también se refirió al proceso de nulidad por mala fe iniciado ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Frente a ello, la autoridad rechazó la solicitud de suspensión de términos presentada por la empresa española, ratificando que esta deberá presentar sus observaciones antes del 21 de enero de 2026.

Finalmente, la marca colombiana reiteró su confianza en el proceso legal y aseguró que informará con transparencia a la opinión pública:

“Desde Frisby S.A. BIC, agradecemos profundamente la atención de la opinión pública hacia este caso. Confiamos plenamente en el desarrollo del proceso legal, en el marco de la transparencia. Reiteramos nuestro compromiso de informar sobre hechos reales conforme sea oportuno y respetando la confidencialidad de estos”, se lee en el documento.