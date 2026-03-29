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Robo en museo de Italia: sustraen obras de Renoir, Cézanne y Matisse; esto es lo que se sabe

Cuatro hombres encapuchados entraron en la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, y se llevaron las obras durante la madrugada del lunes pasado.

ladrones sustraen obras de Renoir, Cézanne y Matisse.
Ladrones sustraen obras de Renoir, Cézanne y Matisse.
Foto: AFP, Freepik.
Por: AFP
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Actualizado: 29 de mar, 2026

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