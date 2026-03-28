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Blu Radio  / Mundo  / China apuesta por robots en hospitales: serán capaces de cuidar pacientes de forma eficiente

China apuesta por robots en hospitales: serán capaces de cuidar pacientes de forma eficiente

En el país asiatico le están apostando a que estas máquinas cuiden a los pacientes que se encuentran internados en hospitales. El hecho quedó registrado en video.

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