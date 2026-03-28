China apuesta por robots en hospitales: serán capaces de cuidar pacientes de forma eficiente

El desarrollo tecnológico avanza a un ritmo imparable y ha generado aportes significativos en distintos sectores. En el ámbito de la salud, su impacto ha sido especialmente notable, al mejorar la precisión en los diagnósticos, permitir tratamientos más personalizados y optimizar la eficiencia en la atención médica.

Gracias a herramientas como la telemedicina, la inteligencia artificial (IA) y los historiales clínicos electrónicos, hoy es posible hacer seguimientos a distancia, detectar enfermedades de forma temprana, llevar a cabo procedimientos quirúrgicos más seguros y gestionar de manera más eficiente la información de los pacientes.

Frente a esto, uno de los países que más ha avanzado en tema es China y ahora está incursionando en los robots como asistentes en hospitales.



Robots en China serán capaces de cuidar a pacientes

No es la primera vez que sale a luz un video de un robot haciendo tareas cotidianas; sin embargo, en el país asiatico le están apostando a que estas máquinas cuiden a los pacientes que se encuentran internados en hospitales.

Una grabación que ya es viral en redes sociales muestra cómo el robot es capaz de atender a una persona, llevar una silla de ruedas, acomodar la cama y hasta darles los medicamentos.



El hecho ocurrió en un entorno hospitalario moderno donde un robot humanoide participó activamente en tareas de asistencia. El dispositivo, desarrollado por la empresa Unitree Robotics, presenta una estructura metálica con extremidades articuladas y sensores visibles, lo que le permite interactuar con el entorno de forma precisa.



Video del robot humanoide atendiendo a pacientes

En una escena, el robot se encuentra junto a una cama hospitalaria ocupada por un paciente, consigo lleva una silla de ruedas, la cual coloca cerca de la cama. Su postura sugiere que está preparado para asistir en el traslado o supervisión del paciente, lo que deja ver que es capaz de apoyar al personal médico en tareas físicas y repetitivas dentro del hospital.

Otra escena muestra al robot manipulando lo que parece ser una bandeja médica o equipo auxiliar, allí abre uno de los cajones y saca algunos medicamentos para suministrar a los pacientes. En esta acción se puso a prueba su capacidad para llevar a cabo actividades logísticas dentro de la habitación.

🇨🇳| China está entrenando robots Unitree para cuidados hospitalarios. Estos robots podrán ser capaces de cuidar de forma eficiente y rápida a los pacientespic.twitter.com/BLsNQxE9zY — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 28, 2026

De hecho, en un establecimiento de salud, conocido como Smart Medical Center, el cual está ubicado en la ciudad de Shenzhen, ya funciona con un equipo de 14 robots diseñados para diferentes áreas de la atención médica, que van desde procedimientos quirúrgicos de alta precisión hasta diagnósticos apoyados en el análisis de grandes volúmenes de datos.

