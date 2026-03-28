En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Esto fue lo que encontraron en la maleta del alumno que acabó con la vida de su profesora

Esto fue lo que encontraron en la maleta del alumno que acabó con la vida de su profesora

Un hecho ocurrido en un colegio de Chile, mantiene en alerta a las autoridades mientras analizan elementos personales relacionados con el estudiante.

Publicidad

Publicidad

Publicidad