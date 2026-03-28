Esto fue lo que encontraron en la maleta del alumno que acabó con la vida de su profesora

La mañana del 27 de marzo se registró un hecho de violencia en el Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama, Chile. Un estudiante de 18 años atacó a una docente y a otras personas dentro del plantel, lo que dejó como resultado una víctima fatal y varios heridos.

Según información difundida por la institución, la profesora María Victoria Reyes Vache, de 59 años, falleció debido a la gravedad de las heridas causadas con arma blanca. En el mismo hecho también resultaron lesionados un inspector y tres estudiantes, quienes recibieron atención médica y fueron reportados fuera de peligro.

El estudiante fue controlado por compañeros y personal del colegio, quienes lograron inmovilizarlo y luego lo entregaron a la policía.

El joven llevó armas a la institución educativa. Foto: Captura de redes sociales

¿Qué se encontró en la mochila del estudiante?

Uno de los elementos que ahora hace parte central de la investigación es el contenido de la mochila que portaba el estudiante. De acuerdo con lo reportado por el colegio y medios internacionales, en su interior fueron encontrados varios objetos.



Entre ellos se identificaron armas blancas de distintos tipos y tamaños, una pistola de juguete cargada con líquido inflamable, gas pimienta, una máscara táctica, fósforos, un encendedor y un objeto similar a un bate retráctil. También se hallaron un dispositivo móvil y diferentes pastillas.

Lo que hallaron en la maleta del estudiante de Chile que atacó a una profesora Foto: X: ErizoCL

Las autoridades analizan estos elementos como parte de las diligencias para establecer el contexto del ataque y determinar si existía algún tipo de preparación previa.

Otro aspecto que forma parte de la investigación es que algunas de las armas blancas tenían escritos nombres asociados a autores de ataques ocurridos en distintos países durante las últimas décadas.

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De acuerdo con la información conocida, estos nombres corresponden a personas vinculadas a hechos de violencia en entornos escolares. Este elemento también es evaluado por las autoridades dentro del proceso investigativo.

el estado en que quedó la educación en Chile después de solo 4 años de izquierda woke pic.twitter.com/8HqlNDr8Em — Erizo (@ErizoCL) March 27, 2026

Tras el ataque, las autoridades iniciaron un proceso judicial en contra del estudiante, quien al ser mayor de edad enfrentaría cargos por homicidio y homicidio frustrado, según lo informado en los reportes.

Además, se conoció que en redes sociales el joven había realizado publicaciones previas relacionadas con sus intenciones, aspecto que también es revisado como parte del caso.

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El caso continúa en investigación y las autoridades siguen recopilando información para esclarecer lo ocurrido. Los elementos encontrados en la mochila, junto con los antecedentes del estudiante, hacen parte del análisis en curso.