Las autoridades en Barcelona confirmaron el hallazgo sin vida de James Gracey, un ciudadano estadounidense de 20 años que se encontraba en la ciudad disfrutando de sus vacaciones.

El joven, estudiante de contabilidad en la Universidad de Alabama y miembro activo de la fraternidad Theta Chi, había sido reportado como desaparecido tras no regresar a su lugar de alojamiento.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, la desaparición se registró en la madrugada del martes 17 de marzo, luego de que Gracey asistiera a la discoteca Shôko Barcelona, ubicada en la zona de la Vila Olímpica. Según los reportes, el joven permaneció en el establecimiento sin la compañía de su grupo de amigos, quienes se retiraron previamente.

Estudiante de 20 años fue hallado sin vida en otro país mientras estaba de vacaciones: esto se sabe

Ante su ausencia en el hospedaje, allegados interpusieron la denuncia, por lo que se activó un operativo de búsqueda con apoyo aéreo y marítimo.



Durante las labores de rastreo, los equipos de emergencia encontraron elementos clave para la investigación. En una primera fase, fue localizada su billetera flotando en el mar y, posteriormente, las autoridades recuperaron su teléfono, el cual estaba en posesión de un individuo que afirmó haberlo hallado en la playa.

Estos indicios permitieron focalizar la búsqueda en inmediaciones de la playa del Somorrostro. El cuerpo fue encontrado el jueves en horas de la tarde, sumergido a aproximadamente cuatro metros de profundidad frente a esa zona del litoral.

Theta Chi Fraternity and Chapter Statements on Loss of Brother James “Jimmy” Gracey (Alpha Phi/Alabama). pic.twitter.com/7RTqFt0vce — Theta Chi Fraternity (@ThetaChiIHQ) March 20, 2026

Según información preliminar basada en cámaras de seguridad, la hipótesis principal apunta a un accidente. Las grabaciones evidencian que el joven caminó solo hacia el muelle y cayó al agua sin intervención de terceros.

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Los resultados iniciales de la autopsia confirman que la causa de muerte fue por ahogamiento. Asimismo, se reportaron lesiones compatibles con golpes contra las rocas del espigón, lo que respalda la versión de un hecho accidental. El caso permanece bajo investigación judicial en Barcelona, a la espera de exámenes toxicológicos que determinen si hubo consumo de alcohol u otras sustancias.

Entre tanto, la familia del joven, que viajó a España para acompañar el proceso, adelanta los trámites para la repatriación del cuerpo a Estados Unidos.