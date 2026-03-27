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Tragedia en colegio: estudiante asesina a funcionaria y deja cuatro heridos en plena clase

Las clases fueron suspendidas y se evacuó a toda la comunidad educativa.

Estudiante asesina a funcionaria y deja cuatro heridos en plena clase
El joven llevó armas a la institución educativa.
Foto: Captura de redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

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