Adolescente que asesinó a sus profesoras subió en redes fotos con el arma antes del ataque

Un adolescente de 15 años que asesinó a dos profesoras en una preparatoria del estado de Michoacán había publicado previamente en redes sociales imágenes y videos en los que aparecía con el arma de fuego que luego utilizó en el crimen, según confirmaron las autoridades que investigan el caso.

El ataque ocurrió en la mañana del martes, hacia las 09:00 de la mañana hora local, en el interior de la preparatoria Anton Makarenko, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el joven irrumpió en el plantel portando un rifle de asalto calibre 5.56 y disparó directamente contra dos docentes.

Fotos: Instagram

Las víctimas fueron identificadas como Tatiana Madrigal Bedolla y Mariana del Rosario Sagrero, de 37 y 36 años, respectivamente, quienes fallecieron tras el ataque armado dentro de la institución educativa.

Según las primeras indagaciones de la Policía Municipal, el presunto agresor, identificado como Omar “N”, era estudiante del mismo plantel y habría actuado luego de que se le negara el ingreso por llegar fuera del horario establecido. Tras esa situación, el menor regresó a su vivienda, tomó el arma —cargada con un proveedor de 40 cartuchos— y volvió a la escuela para perpetrar el ataque.



Uno de los elementos que más preocupa a las autoridades es la actividad previa del adolescente en redes sociales. La Fiscalía reveló que el joven habría publicado contenido mostrando el rifle de asalto y la ropa que vestía el día de los hechos, material que ahora es clave dentro de la investigación para determinar posibles señales de alerta que no fueron detectadas a tiempo.

Video que subió en redes antes del ataque:

Tras el ataque, agentes de la Policía lograron someter y desarmar al menor, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones sobre el origen del arma, su entorno familiar y su comportamiento dentro del centro educativo.

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Por su parte, el alcalde de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el municipio brindará apoyo integral en este difícil momento. Las docentes, según destacaron desde la institución, eran ampliamente reconocidas por su labor educativa y su compromiso con la comunidad.

El caso ha generado conmoción en México y reabre el debate sobre el acceso a armas, la salud mental de los jóvenes y el papel de las redes sociales en la prevención de hechos violentos.