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Blu Radio  / Mundo  / Adolescente que asesinó a sus profesoras subió en redes fotos con el arma antes del ataque

Adolescente que asesinó a sus profesoras subió en redes fotos con el arma antes del ataque

El caso reabre el debate sobre el acceso a armas, la salud mental de los jóvenes y el papel de las redes sociales en la prevención de hechos violentos.

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