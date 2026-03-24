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Adolescente asesinó con un rifle a dos profesoras porque no lo dejaron entrar al colegio

Tras la negativa, supuestamente el estudiante regresó a su hogar para tomar un rifle calibre 5.56, abastecido con un cargador con 40 balas. Esto se sabe.

Adolescente mata con rifle a dos profesoras en México
Adolescente mata con rifle a dos profesoras en México
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

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