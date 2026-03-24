El emotivo gesto de John Cena con fan que le confesó dura enfermedad: "Te entiendo"

A través de redes sociales, se hizo viral un caso que conmovió a miles de personas y generó aplausos hacia John Cena, reconocido actor y luchador de la UFC, cuando un fan se dirigió a él durante una rueda de prensa y le confesó una dura enfermedad que se encuentra padeciendo.

“Estoy pasando por la etapa 4 de cáncer y me acaban de hacer una fusión espinal. Y luego tuve un tumor cerebral, y tú fuiste el que me hizo pelear. Y me acabo de enterar que la próxima semana necesito otra cirugía. Y quería saber si podía abrazarte o verte”, fueron las palabras del fan que, sin dudarlo, llevaron a Cena a abrazarlo para mostrarle su apoyo en esa situación.

La sala en donde se encontraba realizándose la rueda de prensa se llenó de una ola de aplausos por el enorme gesto de John Cena con este hombre. Además, durante el abrazo, se vio bastante conmovido por la situación y se dio un cruce de palabras de apoyo de “te entiendo” u otras más que llevaron a que la situación fuese más emotiva.

John Cena foto: AFP

Cabe recordar que, en el pasado, Cena en la revista People reveló que le había diagnosticado cáncer de piel en dos ocasiones. El primer tumor canceroso fue ubicado en su pecho derecho y luego cerca del hombro derecho.



“Tuve la gran suerte de encontrar un dermatólogo excelente que, por decirlo de alguna manera, me apoyó y me hizo saber que no estaba solo. Las estadísticas son abrumadoras, pero por mucho que aprenda sobre ellas, esos números no significan nada. Creo que la mejor manera de transmitir un mensaje es mediante la conexión humana. Y yo, como ser humano, puedo decirles: ‘No es una llamada que quieras recibir, porque es impredecible y no sabes lo grave que puede ser’”, dijo en ese momento.

Por ende, este gesto con el fan lo hizo mucho más especial al ver que en verdad sentía empatía por la situación, lo cual elevó las felicitaciones hacia Cena.