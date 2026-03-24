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Blu Radio  / Sociedad  / El emotivo gesto de John Cena con fan que le confesó dura enfermedad: "Te entiendo"

El emotivo gesto de John Cena con fan que le confesó dura enfermedad: "Te entiendo"

El momento interrumpió una rueda de prensa que estaba atendiendo el reconocido actor y exluchador que generó una multitud de aplausos en la sala.

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