Profesora denuncia que estudiante planeó matarla tras decomisarle su celular: "Te andan cazando"

La docente Diana Marina Neri relató en entrevista con Pepe y Chema Podcast un episodio de violencia ocurrido dentro del plantel educativo en México, luego de que un estudiante le advirtiera en plena clase sobre un posible ataque en su contra.

Según su testimonio, la situación salió a la luz de manera inesperada cuando uno de sus alumnos interrumpió la jornada académica para decirle: “Oye, Diana, ¿ya sabes que te andan cazando?”, a lo que ella respondió sin tener conocimiento previo de la amenaza.

Estudiante referencia Foto: Pexels.

De acuerdo con la profesora, el señalamiento estaba relacionado con un conflicto anterior, tras haberle retirado el celular a una estudiante. Fue entonces cuando el alumno insistió en la gravedad del asunto: “Sí dice que te va a matar, que nada más está esperando que te descuides para matarte”, lo que generó alarma inmediata en el aula.

La docente decidió confrontar la situación directamente y pidió que le llevaran al implicado para esclarecer lo ocurrido. En presencia del grupo, Neri enfrentó al estudiante señalado y dejó registro de la conversación.



Ubicación de celular salvó menores. Foto: Freepik.

Durante el intercambio, el joven minimizó inicialmente la acusación, pero terminó admitiendo la intención en tono ambiguo: “¿Me querías matar?”, le preguntó la profesora, a lo que él respondió: “Ay, bueno, la quería… yo no la quiero matar, hombre”.

Sin embargo, el propio estudiante dejó entrever la gravedad del hecho al señalar: “Si usted me hubiera quitado el celular”, y posteriormente insinuar que portaba un objeto con el que habría podido agredirla.

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El caso no se limitó a un solo estudiante. Según el relato, otros alumnos confirmaron que existían más personas involucradas en las amenazas. “Es que son de los porros y te están cazando”, le dijeron, lo que llevó a la docente a acudir de inmediato a las directivas del plantel.

“Acaba de pasar todo esto… la verdad es que temo por mi seguridad”, afirmó al reportar el hecho, dejando en evidencia la falta de garantías y la vulnerabilidad que enfrentan algunos docentes dentro de entornos escolares.