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Blu Radio  / Mundo  / Profesora denuncia que estudiante planeó matarla tras decomisarle su celular: "Te andan cazando"

Profesora denuncia que estudiante planeó matarla tras decomisarle su celular: "Te andan cazando"

De acuerdo con la profesora, el señalamiento estaba relacionado con un conflicto anterior, tras haberle retirado el celular a una estudiante.

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