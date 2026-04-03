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Blu Radio  / Sociedad  / Esta es la misa "más sagrada" de Semana Santa, ¿por qué inicia al anochecer?

Esta es la misa "más sagrada" de Semana Santa, ¿por qué inicia al anochecer?

Considerada por la Iglesia católica como la ceremonia más importante del calendario litúrgico, esta misa se celebra al caer la noche y, en muchos lugares del mundo, se extiende hasta la medianoche.

Esta es la misa "más sagrada" de Semana Santa: ¿por qué inicia al anochecer?
Esta es la misa "más sagrada" de Semana Santa - Semana Santa en Anserma Caldas
Margarita Bedoya
Por: Margarita Bedoya
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Actualizado: 3 de abr, 2026

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