Esta es la misa "más sagrada" de Semana Santa: ¿por qué inicia al anochecer?

Cada año, en medio del silencio del Sábado Santo, cuando las iglesias permanecen en penumbra y el luto por la muerte de Cristo aún se siente, una celebración rompe la oscuridad: la Vigilia Pascual. Considerada por la Iglesia católica como la ceremonia más importante de todo el calendario litúrgico, esta misa se celebra al caer la noche y, en muchos lugares del mundo, se extiende hasta la medianoche o la madrugada del Domingo de Resurrección.



¿Por qué inicia al anochecer?

Su carácter nocturno no es casual. Tiene raíces profundas tanto en la tradición judía como en los primeros siglos del cristianismo. En la antigüedad, los fieles se reunían durante la noche para esperar la resurrección de Jesús de Nazaret, en una especie de vigilia que simbolizaba la espera entre la muerte y la vida. La noche representaba el caos, la incertidumbre y el duelo; la luz, en cambio, anunciaba el triunfo de la vida.

Este simbolismo se mantiene intacto hasta hoy. La celebración inicia en completa oscuridad, fuera del templo o en su entrada, donde se enciende el fuego nuevo. De allí surge el cirio pascual, una gran vela que simboliza a Cristo resucitado. A medida que la llama se comparte entre los asistentes, la iglesia se ilumina gradualmente, creando una atmósfera que muchos describen como profundamente espiritual, casi fuera del tiempo.

Históricamente, esta práctica se consolidó entre los siglos II y IV, cuando las primeras comunidades cristianas comenzaron a estructurar sus celebraciones en torno a la Pascua. La noche tenía un valor especial: no solo evocaba la resurrección, sino también el paso de la esclavitud a la libertad narrado en la tradición judía, particularmente en la celebración de la Pascua hebrea.

Con el paso de los siglos, la Vigilia Pascual fue adquiriendo una estructura definida que se conserva hasta hoy: la liturgia de la luz, la liturgia de la palabra, con múltiples lecturas que recorren la historia bíblica, la liturgia bautismal y la eucaristía. Cada uno de estos momentos está cargado de simbolismo, pero es la transición de la oscuridad a la luz lo que marca el tono de toda la ceremonia.



En distintas regiones del mundo, esta misa ha sido elevada a un nivel casi místico. En ciudades como Roma, donde el papa preside la celebración en la Basílica de San Pedro, o en países de fuerte tradición católica en América Latina, la Vigilia Pascual congrega a miles de fieles que esperan durante horas para participar en este rito.

La razón por la que se considera la más sagrada no radica solo en su antigüedad o en su complejidad ritual, sino en su significado central: celebra el momento fundacional del cristianismo, la resurrección. A diferencia de otras misas de Semana Santa que conmemoran el sufrimiento o la muerte, esta marca el paso definitivo hacia la vida.

El hecho de que comience al anochecer también tiene un sentido teológico preciso. En la tradición bíblica, el día comienza con la puesta del sol, no con el amanecer. Por eso, la noche del sábado ya pertenece litúrgicamente al domingo, el día de la resurrección. Así, la Vigilia no solo espera la luz: la inaugura.

Publicidad

Entre sombras, fuego y silencio, esta celebración sigue convocando a millones de personas en todo el mundo. Más que una misa, es una experiencia simbólica donde el tiempo parece detenerse y la oscuridad, inevitablemente, termina cediendo ante la luz.