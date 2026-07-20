Cuidado si se va a movilizar en Bogotá: estos son los cierres viales por el desfile del 20 de julio

Bogotá se prepara para una celebración histórica este lunes 20 de julio de 2026. Por primera vez, el tradicional desfile militar y policial de Independencia llegará al sur de la capital, específicamente a las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, con un recorrido que permitirá que más ciudadanos sean parte del homenaje por los 216 años de la Independencia de Colombia.

La jornada contará con la participación de cerca de 8.000 integrantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, quienes desfilarán por la avenida Ciudad Villavicencio. Sin embargo, para garantizar la organización y seguridad del evento, las autoridades anunciaron varios cierres viales y cambios temporales en la movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que las restricciones comenzarán desde la madrugada del lunes festivo y también aplicaron durante el ensayo general del desfile, programado para la noche del sábado 18 de julio.

Cierres viales en la avenida Villavicencio, avenida Boyacá y avenida Gaitán Cortés en Bogotá por el Desfile del 20 de Julio. Alcaldía de Bogotá

Cierres viales por el desfile del 20 de julio en Bogotá

El desfile tendrá como escenario principal la avenida Ciudad de Villavicencio, entre el Centro Comercial El Ensueño, en la transversal 70C, y el barrio Casa Linda, en la carrera 22G. Para facilitar la ubicación de tropas, formaciones y el desarrollo del evento, se implementarán los siguientes cierres:



Avenida Boyacá , calzada lenta en sentido norte-sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, entre las 12:00 a. m. y las 4:00 p. m.

, calzada lenta en sentido norte-sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, entre las 12:00 a. m. y las 4:00 p. m. Avenida Gaitán Cortés, entre la avenida Boyacá y la calle 68F sur, en ambos sentidos, desde medianoche hasta las 4:00 p. m.

entre la avenida Boyacá y la calle 68F sur, en ambos sentidos, desde medianoche hasta las 4:00 p. m. Avenida Villavicencio, entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá, en ambos sentidos, durante el mismo horario.

Durante estas restricciones, los equipos en vía permitirán accesos controlados para residentes de sectores como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho.

Plan retorno del 20 de julio tendrá pico y placa regional

La celebración de Independencia coincidirá con el plan retorno para los viajeros que regresan a Bogotá durante el puente festivo. Por esta razón, estará vigente la medida de pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad.

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La restricción funcionará entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche:



De 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par.

podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par. De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso estará permitido para vehículos con placas terminadas en número impar.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para organizar sus recorridos, atender la señalización y utilizar las vías alternas recomendadas para evitar congestiones durante esta jornada especial.