Cierres viales en Bogotá por el desfile del 20 de julio: revise los horarios

Para el próximo fin de semana están programados varios cierres viales para dar paso al tradicional desfile policial y militar del 20 de julio, Día de la Independencia, principalmente en el sur de Bogotá.

Por esta razón, la Secretaría de Movilidad anunció las restricciones de tránsito y sus horarios, advirtiendo que estas coincidirán con el Plan Retorno del puente festivo.

El desfile se desarrollará sobre la avenida Villavicencio, entre el centro comercial Ensueño (transversal 70C) y el barrio Casa Linda (carrera 22G).

Cierres viales en Bogotá por el 20 de julio

Desde la medianoche y hasta las 4:00 p. m. del lunes 20 de julio, estarán cerrados los siguientes corredores viales:



La calzada lenta de la avenida Boyacá, en sentido norte-sur.

La avenida Gaitán Cortés, entre la avenida Boyacá y la calle 68F Sur.

La avenida Villavicencio, entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá, en ambos sentidos.

Las restricciones también aplicarán durante los ensayos del desfile. Los cierres serán graduales desde las 9:00 p. m. del sábado 18 de julio hasta las 3:00 a. m. del domingo 19, con el fin de preparar el recorrido y la logística del evento.



Para minimizar las afectaciones a los habitantes del sector, las autoridades habilitarán accesos controlados y un contraflujo sobre la avenida Gaitán Cortés para facilitar el ingreso y salida de barrios como La Coruña y Arborizadora Alta. Los residentes de Chircal Sur, Casa Linda y Protecho podrán movilizarse a través de la carrera 22 con avenida Villavicencio y otras vías habilitadas.

Pico y placa regional por el Plan Retorno

La Secretaría de Movilidad recordó que el lunes 20 de julio también coincidirá con el Plan Retorno del puente festivo, por lo que estará vigente el pico y placa regional.

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Los horarios serán los siguientes:



De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos con placas terminadas en número par.

solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos con placas terminadas en número par. De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso estará habilitado únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar.

La recomendación es planear los desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de TransMilenio para conocer las novedades operativas.