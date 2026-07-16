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Así será el desfile del 20 de julio 2026 en Bogotá: horarios, rutas y más

El desfile del 20 de julio llegará hasta el sur de Bogotá y habrá cierres en algunas vías principales de la capital durante toda la jornada.

Desfile del 20 de julio.jpg
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Como cada año, Bogotá se prepara para el desfile del 20 de julio que celebra la Independencia de Colombia y que recorre las principales vías de la ciudad en compañía de las Fuerzas Militares, además de miles de ciudadanos que acompañan toda la jornada.

Por primera vez, este desfile llegará hasta la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá y las tropas del Ejército Nacional se movilizarán por la avenida Villavicencio, atravesando los barrios El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva.

"Durante el recorrido, integrantes del Ejército Nacional, Armada de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional, marcharán con marcialidad mostrando las capacidades con las que apoyan la seguridad en todo el territorio nacional", informó la Alcaldía de Bogotá sobre el recorrido.

Desfile 20 de julio
Desfile 20 de julio
Foto: EFE

Así será el recorrido del desfile del 20 de julio en Bogotá

El recorrido se espera que comience sobre las 11:00 de la mañana sobre la Avenida Villavicencio frente al centro comercial Plaza El Ensueño, que funcionará de la siguiente manera:

  • Inicio: transversal 71C, frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, sobre la avenida Villavicencio.
  • Primer tramo: el desfile avanzará por el sector de El Perdomo.
  • Continuación: seguirá por el barrio Madelena.
  • Tercer tramo: pasará por El Ensueño.
  • Último sector: recorrerá Candelaria La Nueva.
  • Final del recorrido: carrera 23C, en inmediaciones de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

En total, el público podrá ver el desfile a lo largo de la avenida Villavicencio, entre la transversal 71C y la carrera 23C.

Asimismo, con motivo del evento, la avenida Villavicencio tendrá restricciones entre la Autopista Sur y la carrera 22B, cerca de la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

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