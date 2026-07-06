Gabinete del nuevo Gobierno nacional tendría su primera aparición pública el 20 de julio en Medellín

Tras la elección el pasado 21 de junio como presidente de Colombia siguen los anuncios que confirman la estrecha relación que podría tener el gobierno de Abelardo De La Espriella con las administraciones de Antioquia y Medellín.

En las últimas horas el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, indicó que el presidente electo participará en la ciudad de los actos protocolarios con motivo de la conmemoración de los 216 años de la independencia de Colombia este 20 de julio.

"El 20 de julio el presidente va a estar acá con nosotros. Yo hablé con él, la agenda va a ser la siguiente: va a hacerse la parada militar en Medellín y de Policía. En horas de la mañana vamos a estar juntos con él y el gobernador", dijo.

Sin embargo, el mandatario detalló que la visita de De la Espriella también se centrará en uno de los proyectos estratégicos que diferentes sectores le han pedido priorizar al nuevo Gobierno nacional, relacionado con la finalización de obras en el Túnel del Toyo.



Tras una petición del gobernador Andrés Julián Rendón durante el corto encuentro que sostuvo con el presidente electo el pasado 27 de junio en el municipio de San Pedro, De La Espriella también estará en las inmediaciones de esta megaobra en el Occidente del departamento.

Se espera que el acto se lleve a cabo a las 10:00 de la mañana en jurisdicción del municipio de Cañasgordas y, posteriormente, se realice en Medellín el tradicional desfile de las fuerzas militares.

Blu Radio conoció que en el marco de estas celebraciones se daría la primera aparición conjunta y en público de lo que hasta ese momento se haya definido sobre el gabinete de Gobierno que acompañará los primeros días de gestión de De La Espriella y cuyo más reciente nombre en sumarse fue el del general en retiro Jorge Eduardo Mora, designado como ministro de Defensa.

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Hasta el momento no se conocen las disposiciones en materia de seguridad para los eventos preparados durante esta fecha en el departamento, teniendo en cuenta que así como en otras ciudades del país, también se prevén movilizaciones de la oposición convocadas por parte del presidente saliente Gustavo Petro.