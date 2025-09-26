Procuraduría: política de drogas de Petro es ineficaz y agrava incumplimientos del acuerdo de paz

La Procuraduría General de la Nación, en su séptimo informe de seguimiento al acuerdo de paz, cuestionó de manera directa la ineficacia de la política de drogas 2023–2033 del Gobierno nacional, al señalar que las medidas adoptadas no han logrado contener el crecimiento de los cultivos ilícitos ni la producción de narcóticos.

El organismo advirtió que, pese a la retórica oficial, los resultados son negativos: el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONUDC reporta que Colombia concentra 253.000 hectáreas de coca, equivalentes a más de dos tercios del total mundial, con un incremento del 10 % frente a 2023. Mientras tanto, en Bolivia el área sembrada se mantuvo estable y en Perú incluso disminuyó, lo que deja en evidencia que el problema no es regional sino particular de Colombia y de la falta de efectividad de su política estatal.

La Procuraduría fue enfática en señalar que el punto 4 del acuerdo de paz, que ordena una solución integral al fenómeno de las drogas, sigue sin cumplirse. La política de drogas 2023–2033, lejos de dar respuestas contundentes, ha quedado en anuncios y planes sin ejecución real, lo que mantiene en crisis a las comunidades campesinas y fortalece a los grupos armados que se lucran de la coca.

En sus recomendaciones, el ente de control exige al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Defensa Nacional que pasen de las declaraciones a las acciones inmediatas y concretas para enfrentar el crecimiento de los cultivos. Además, reclama al Ministerio de Defensa mayor contundencia en las operaciones de erradicación, siempre respetando los parámetros de la Corte Constitucional, pero dejando claro que la inacción estatal solo beneficia a las economías ilegales.



En conclusión, el informe subraya que la política de drogas del Gobierno Petro se ha convertido en un nuevo capítulo de incumplimientos, que agrava el rezago en la implementación del acuerdo de paz y expone al país a un escenario de mayor inseguridad y violencia ligada al narcotráfico.