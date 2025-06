Va a haber incrementos en el nivel de endeudamiento del país: MinHacienda

El Gobierno nacional está anticipando el fin de la regla fiscal tal y como la conocemos hoy y ha defendido la necesidad de hacer un ajuste fiscal en un periodo 'razonable' que no implique sacrificar el crecimiento de la economía ni paralizar al Gobierno.

"Va a haber ajustes en el endeudamiento del país y la religión que nos colocaron de la regla fiscal, según la cual no es posible llegar, sino hasta ciertos límites, seguramente no vamos a llegar a los límites establecidos por la regla fiscal del 70%, pero va a haber incrementos en el nivel de endeudamiento, van a ser necesarios. Y tenemos que garantizar también ajustes en ingresos y eso implica también reformas tributarias", dijo el ministro de hacienda, Germán Ávila en medio de la clausura de la Convención bancaria y de entidades financieras.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Cortesía Asofondos

El próximo lunes el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) que es una instancia interna del propio Gobierno evaluará las alternativas legales de ajuste que hoy analiza el Gobierno nacional, entre ellas la posibilidad de activar una cláusula de escape.

Legalmente, la ley permite la cláusula de escape cuando hay situaciones que ponen en peligro la estabilidad macroeconómica del país y da un máximo de 3 años para que el país regrese a las metas iniciales de reducción de la deuda pública. Diversos analistas e incluso la Contraloría General de la República han dicho que hoy no existen circunstancias extraordinarias que permitan esa activación.

Sin embargo, el Gobierno piensa otra cosa: no es una opción paralizar al país, ni al Gobierno, para cumplir la regla fiscal.

"Vamos a tomar medidas que nos garanticen que no interrumpimos la senda de crecimiento de la economía, que nos garanticen el incremento razonable a través de ese crecimiento económico de los ingresos tributarios, no hay peor medida para reducir los ingresos tributarios que reducir el crecimiento económico, no hay mejor medida para incrementar los ingresos tributarios que garantizar el crecimiento económico", agregó Ávila.

Publicidad

El funcionario insiste en que el país requiere de un pacto fiscal lo que va a implicar hacer recortes al presupuesto, pero también hablar de reformas tributarias para los próximos años.

Ávila desestimó las advertencias de analistas y expertos que han hablado de la posibilidad de que esta sea una decisión costosa para el país y aseguró que la tensión es más mediática que real y que el Gobierno ha tenido una buena comunicación con organismos internacionales y calificadoras de riesgo.

Para el gobierno la inflexibilidad del presupuesto le quita margen de maniobra a cualquier gobierno y hay gastos imposibles de recortar como el pago de pensiones. Sin embargo, Ávila es optimista sobre la posibilidad de redistribuir las competencias con municipios y departamentos en el marco de la reforma al sistema general de participaciones.