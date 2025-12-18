México se ofrece a convocar países para salida "pacífica" a la tensión de EEUU y Venezuela

En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó esta semana un bloqueo de buques petroleros en Venezuela, en una nueva escalada entre Washington y Nicolás Maduro.

Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró este jueves, 18 de diciembre, dispuesta a convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida “pacífica” a cualquier conflicto en Venezuela y la región, al reiterar la importancia de oponerse a cualquier “intervención” e “injerencismo”.

"Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (...) una solución pacífica y que no haya intervención" estadounidense en Venezuela, afirmó Sheinbaum durante una rueda de prensa matutina.

En su conferencia, la mandataria sostuvo que la postura mexicana responde a "una convicción" y a la Constitución, y planteó que debería ser compartida por los países suramericanos, aun cuando existan diferencias políticas entre gobiernos.



“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones (…) y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, señaló.

Sheinbaum descartó asimismo que cualquier actuación de México para evitar una acción armada contra Venezuela vaya a afectar la relación con Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial.

"Eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos", dijo.

Además, en alusión a las normas de política exterior mexicana, Sheinbaum especificó que "hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una Constitución y tenemos que defender nuestros principios", basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera.