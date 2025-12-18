En vivo
México se ofrece a convocar países para salida "pacífica" a la tensión de EEUU y Venezuela

México se ofrece a convocar países para salida "pacífica" a la tensión de EEUU y Venezuela

La presidenta de México Claudia Sheinbaum anunció este jueves, 18 de diciembre, se refirió al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, anunciando que está dispuesta a buscar una "salida pacífica" mediante otros países latinoamericanos y de otros continentes.

