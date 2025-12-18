Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 18 de diciembre de 2025

El Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan a diario sus resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora.

Para una amplia comunidad de jugadores, este chance representa más que una apuesta ocasional: es una costumbre arraigada que combina emoción, expectativa y la ilusión de cambiar la suerte con cada número que sale.

Número ganador de Paisita Día hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 18 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

Uno de los factores que ha fortalecido la confianza de los apostadores es la puntualidad del Paisita Día. El sorteo se realiza de manera constante en los siguientes horarios, que se mantienen sin cambios:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad convierte al sorteo en un momento clave del día para muchos jugadores, que lo integran fácilmente a su rutina diaria.

Modalidades de juego

El Paisita Día ofrece diversas modalidades, lo que permite que tanto jugadores habituales como nuevos participantes encuentren una forma de apostar acorde a sus preferencias. Cada modalidad brinda distintas posibilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Esta variedad mantiene el juego dinámico, flexible y atractivo para todo tipo de apostadores.



Valor de las apuestas

Otro de los puntos fuertes del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite a cada jugador participar según su presupuesto, sin dejar de vivir la emoción del chance.

Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es claro y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se pueden solicitar requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición).

Gracias a su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con la suerte y ganar.