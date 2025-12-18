Murió actor a los 31 años tras sufrir un trágico accidente en su moto

La industria del entretenimiento para adultos está de luto tras conocerse la muerte de Lane Rogers, también identificado artísticamente como Blake Mitchell, quien falleció a los 31 años luego de un grave accidente de tránsito ocurrido en California.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el siniestro se registró el pasado 15 de diciembre en la ciudad de Oxnard, cuando el actor se desplazaba en su motocicleta y colisionó contra un camión de carga. A raíz del impacto, Rogers perdió la vida en el lugar de los hechos.

El creador de contenido había alcanzado notoriedad en los últimos años por su trabajo en producciones de cine para adultos y por el material que compartía a través de la plataforma OnlyFans, donde contaba con una amplia base de seguidores.

Un familiar del actor confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente producto del choque. Tras conocerse la noticia, allegados y amigos expresaron mensajes de despedida y dolor en redes sociales, recordándolo tanto por su carrera profesional como por su trato cercano en el ámbito personal.



Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el consumo de alcohol u otras sustancias habría influido en lo ocurrido, mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de los hechos.