Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Mundo  / Histórico piloto de Nascar murió en accidente aéreo: hay más víctimas

Histórico piloto de Nascar murió en accidente aéreo: hay más víctimas

En este lamentable accidente también murió la esposa y los hijos del legendario deportista. Videos registraron la magnitud de la tragedia.

Histórico piloto de Nascar murió en accidente aéreo en Carolina del Norte, EEUU
Foto: captura de video
Por: AFP
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

