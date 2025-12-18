Histórico piloto de Nascar murió en accidente aéreo: hay más víctimas

Un avión privado se estrelló el jueves en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, lo que causó la muerte de siete personas, según las autoridades locales. Entre las víctimas hay un piloto reconocido de la Nascar.

El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

"Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron", dijo a la AFP el alguacil Darren Campbell.



🚨🇺🇸 Un jet privado Cessna Citation II se estrelló y se incendió en la pista del aeropuerto de Statesville, Carolina del Norte. Viajaban seis personas; medios locales reportan al menos cinco fallecidos. FAA y NTSB investigan las causas del accidente tras el despegue hoy. pic.twitter.com/6qyxodm8cF — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) December 18, 2025

¿Cuál fue el piloto de Nascar que murió?

Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraban el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, así como su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos.

"Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían", dijo en sus redes sociales el legislador republicano Richard Hudson, amigo de la familia y representante de Carolina del Norte en el Congreso.

Greg Biffle, piloto de Nascar Foto: AFP

"Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás", agregó.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente. "Se espera que el equipo llegue al lugar esta noche", informó la agencia en un comunicado.