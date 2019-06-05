En vivo
Blu Radio  / Carolina del Norte

  • Histórico piloto de Nascar murió en accidente aéreo en Carolina del Norte, EEUU
    Foto: captura de video
    Mundo

    Histórico piloto de Nascar murió en accidente aéreo: hay más víctimas

    En este lamentable accidente también murió la esposa y los hijos del legendario deportista. Videos registraron la magnitud de la tragedia.

  • ChatGPT
    Blu Radio
    LIONEL BONAVENTURE/AFP
    Tecnología

    Carolina del Norte acoge la IA en escuelas públicas para uso libre de profesores y alumnos

    El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI) publicó recientemente una guía para el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas, aceptando su uso como alianza positiva para la educación en EE.UU.

  • Liliana Concha.jpg
    Liliana Concha
    suministrada por la familia.
    Antioquia

    Familia de empresaria paisa asesinada en Estados Unidos pide visa humanitaria para ir a despedirla

    Liliana Concha fue asesinada por su exesposo quien también se quitó la vida en el hecho.

  • Screen Shot 2023-01-11 at 5.48.00 PM.png
    Baby Girl / Facebook
    Mundo

    Mujer abandonó a su perrita de 14 años en el aeropuerto porque su jaula no cabía bajo el asiento

    El suceso ocurrió en Charlotte EE.UU. y la mujer afirmó que lo hizo porque su mascota quedaba en "buenas manos".

  • Nuevo tiroteo en Carolina del Norte
    Nuevo tiroteo en Estados Unidos, Carolina del Norte //
    Foto: Twitter @NoticieroSLV - captura de vídeo
    Mundo

    Tiroteo en en Carolina del Norte, Estados Unidos, dejó cinco muertos, entre ellos un policía

    El sospechoso, del que se desconocen de momento la identidad y las motivaciones, hirió además a varias personas.

  • Afectaciones del huracán Ian en Bonita Springs, Florida
    Afectaciones del huracán Ian en Bonita Springs, Florida /
    Foto: AFP
    Mundo

    Ian deja de ser huracán y se degrada a cliclón tropical tras tocar tierra en Carolina del Sur

    El ciclón postropical se mueve hacia el norte a una velocidad de cerca de 24 km/h y se pronostica que se moverá tierra adentro durante esta noche al este de Carolina del Sur.

  • Gilberto Rodríguez Orejuela
    Gilberto Rodríguez Orejuela
    Foto: AFP
    Sociedad

    Así cayó Gilberto Rodríguez Orejuela, quien murió en una cárcel de Estados Unidos

    Gilberto Rodríguez Orejuela, que lideraba con su hermano Miguel el Cartel de Cali, estaba en una prisión de Carolina del Norte desde finales de 2004 cuando fue extraditado después de que fuera capturado en Colombia en 1995.

  • 324795_Foto: Tomada de Twitter @WillieColon
    Foto: Tomada de Twitter @WillieColon
    Sociedad

    La noticia de que estoy bien no es cierta. Es un largo camino de recuperación: Willie Colón

    Willie Colón y su esposa sufrieron un accidente de tráfico el martes de la semana pasada en Carolina del Norte.

  • 315013_Foto: Referencia AFP.
    Foto: Referencia AFP.
    Sociedad

    Willie Colón, en delicado estado de salud tras sufrir grave accidente automovilístico

    El accidente ocurrió el pasado martes, 20 de abril, pero hasta este domingo se conoció un comunicado oficial que confirmó lo sucedido con el salsero Willie Colón.

  • 335630_Blu Radio. Millonario lotería. foto: AFP
    Blu Radio. Millonario lotería. foto: AFP
    Mundo

    Halló los números con los que ganó el gordo de la lotería en el lugar menos esperado

    Una combinación de buena suerte y persistencia, lo convirtieron en multimillonario.

