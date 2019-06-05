Blu Radio Carolina del Norte
Carolina del Norte
-
Histórico piloto de Nascar murió en accidente aéreo: hay más víctimas
En este lamentable accidente también murió la esposa y los hijos del legendario deportista. Videos registraron la magnitud de la tragedia.
-
Carolina del Norte acoge la IA en escuelas públicas para uso libre de profesores y alumnos
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI) publicó recientemente una guía para el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas, aceptando su uso como alianza positiva para la educación en EE.UU.
-
Familia de empresaria paisa asesinada en Estados Unidos pide visa humanitaria para ir a despedirla
Liliana Concha fue asesinada por su exesposo quien también se quitó la vida en el hecho.
-
Mujer abandonó a su perrita de 14 años en el aeropuerto porque su jaula no cabía bajo el asiento
El suceso ocurrió en Charlotte EE.UU. y la mujer afirmó que lo hizo porque su mascota quedaba en "buenas manos".
-
Tiroteo en en Carolina del Norte, Estados Unidos, dejó cinco muertos, entre ellos un policía
El sospechoso, del que se desconocen de momento la identidad y las motivaciones, hirió además a varias personas.
-
Ian deja de ser huracán y se degrada a cliclón tropical tras tocar tierra en Carolina del Sur
El ciclón postropical se mueve hacia el norte a una velocidad de cerca de 24 km/h y se pronostica que se moverá tierra adentro durante esta noche al este de Carolina del Sur.
-
Así cayó Gilberto Rodríguez Orejuela, quien murió en una cárcel de Estados Unidos
Gilberto Rodríguez Orejuela, que lideraba con su hermano Miguel el Cartel de Cali, estaba en una prisión de Carolina del Norte desde finales de 2004 cuando fue extraditado después de que fuera capturado en Colombia en 1995.
-
La noticia de que estoy bien no es cierta. Es un largo camino de recuperación: Willie Colón
Willie Colón y su esposa sufrieron un accidente de tráfico el martes de la semana pasada en Carolina del Norte.
-
Willie Colón, en delicado estado de salud tras sufrir grave accidente automovilístico
El accidente ocurrió el pasado martes, 20 de abril, pero hasta este domingo se conoció un comunicado oficial que confirmó lo sucedido con el salsero Willie Colón.
-
Halló los números con los que ganó el gordo de la lotería en el lugar menos esperado
Una combinación de buena suerte y persistencia, lo convirtieron en multimillonario.