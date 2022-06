Así cayó Gilberto Rodríguez Orejuela, quien murió en una cárcel de Estados Unidos

Este miércoles, 1 de junio, se conoció la muerte de quien fuera uno de los más grandes capos del narcotráfico colombiano, Gilberto Rodríguez Orejuela , a los 83 años, en una cárcel de Estados Unidos donde cumplía una condena de 30 años por tráfico de drogas. Sin embargo, la captura del narco hace 27 años, fue todo un triunfo para las autoridades colombianas.

El 9 de junio de 1995 fue capturado Gilberto Rodríguez Orejuela en una casa ubicada al norte de Cali. El capo, quien evadió a las autoridades gracias a un novedoso sistema de desvío de llamadas, cayó cuando una agente identificó el perfume que tenía uno de los hombres de confianza del líder del Cartel de Cali.

Acto seguido, miembros de la Policía Nacional ingresaron a la lujosa casa, donde no encontraron rastro de Rodríguez Orejuela. Sin embargo, el tamaño exagerado de un mueble hizo sospechar a los agentes, quienes al destruirlo dieron con el narco, el cual llegó a tener una fortuna superior a los 12.000 millones de dólares.

Según integrantes del Bloque de Búsqueda, Rodríguez Orejuela se mostró muy asustado cuando fue abordado por las autoridades, aseguraron que el capo decía "no me maten, por favor no me maten. Hicieron un buen trabajo".

Rodríguez Orejuela entregó varias pistolas, algunos dólares y fue trasladado de inmediato para Bogotá. Años más tarde, sería extraditado a Estados Unidos.

Rodríguez Orejuela, que lideraba con su hermano Miguel el Cartel de Cali, estaba en una prisión de Carolina del Norte desde finales de 2004 cuando fue extraditado después de que fuera capturado en Colombia en 1995.

El "Ajedrecista" nació en la población de Mariquita, en el departamento del Tolima en enero de 1939. Años más tarde su familia se trasladó a Cali (Valle del Cauca) en donde comenzó a trabajar como mensajero de farmacias hasta convertirse en el poderoso narcotraficante que, incluso, desafió a su rival, el Cartel de Medellín, de Pablo Escobar.

