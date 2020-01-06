Blu Radio Cartel de Cali
Cartel de Cali
Ya está en Colombia hijo del “Alacrán”, capo del cartel de Cali
Henry Loaiza es requerido en Estados Unidos por el envío de cocaína al país norteamericano. El capturado podría enfrentar un proceso judicial en Colombia por los delitos cometidos.
Habitantes de apartamentos que pertenecieron a capo del cartel de Cali temen un desalojo
En las afueras del edificio bloquearon la entrada principal y no permitieron que la Sociedad de Activos Especiales ingrese al conjunto residencial que sería de un capo del cartel de Cali. Dicen que son propietarios legítimos de estos inmuebles.
El excapo del Cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela solicitó rebaja de pena en Estados Unidos
Miguel Rodríguez Orejuela, de 80 años de edad, radicó ante la Corte del Distrito Sur de Florida, una solicitud de rebaja de pena que le permita salir de la cárcel.
Cartel de Cali: se entregó la hermana de los Rodríguez Orejuela por lavado de activos
Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los jefes del extinto Cartel de Cali, tendrá una condena de 13 años.
“El Estado ha elegido selectivamente a sus enemigos”: Comisión de la Verdad
La Comisión indicó que los grupos paramilitares tienen responsabilidad en el 52% de los casos de desaparición forzada durante el conflicto.
El cuerpo de Gilberto Rodríguez Orejuela, ex capo del Cartel de Cali, será cremado a puerta cerrada
Un mes después de su deceso, familiares podrán darle sepultura. Se encontraba preso desde diciembre del 2004 en Estados Unidos tras ser señalado de diferentes delitos relacionados con el narcotráfico.
Así cayó Gilberto Rodríguez Orejuela, quien murió en una cárcel de Estados Unidos
Gilberto Rodríguez Orejuela, que lideraba con su hermano Miguel el Cartel de Cali, estaba en una prisión de Carolina del Norte desde finales de 2004 cuando fue extraditado después de que fuera capturado en Colombia en 1995.
"Los Rodríguez Orejuela no mataban, pero sí corrompían": general (r) Rosso José Serrano
Gilberto Rodríguez Orejuela murió a los 83 años en una cárcel de Estados Unidos. Su captura en 1995 significó devolverle credibilidad a la Policía en ese momento.
Gilberto Rodríguez Orejuela, de mensajero a millonario capo del narcotráfico
El narcotraficante murió este miércoles a los 83 años
Murió Gilberto Rodríguez Orejuela, exnarcotraficante y exjefe del Cartel de Cali
El hombre que puso a temblar el imperio de Pablo Escobar murió en las últimas horas en una cárcel en los Estados Unidos.