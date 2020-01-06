En vivo
Tendencias:
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Blu Radio  / Cartel de Cali

Cartel de Cali

  • BLU Radio. Captura / Foto: referencia captura AFP
    Captura, imagen de referencia
    AFP
    Nación

    Ya está en Colombia hijo del “Alacrán”, capo del cartel de Cali

    Henry Loaiza es requerido en Estados Unidos por el envío de cocaína al país norteamericano. El capturado podría enfrentar un proceso judicial en Colombia por los delitos cometidos.

  • Habitantes conjunto residencial sur de Cali
    Captura de pantalla de video
    Pacífico

    Habitantes de apartamentos que pertenecieron a capo del cartel de Cali temen un desalojo

    En las afueras del edificio bloquearon la entrada principal y no permitieron que la Sociedad de Activos Especiales ingrese al conjunto residencial que sería de un capo del cartel de Cali. Dicen que son propietarios legítimos de estos inmuebles.

  • Excapo Miguel Rodríguez Orejuela
    Excapo Miguel Rodríguez Orejuela
    Foto: Policía Nacional
    Judicial

    El excapo del Cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela solicitó rebaja de pena en Estados Unidos

    Miguel Rodríguez Orejuela, de 80 años de edad, radicó ante la Corte del Distrito Sur de Florida, una solicitud de rebaja de pena que le permita salir de la cárcel.

  • Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los jefes del cartel de Cali​
    Amparo Rodríguez Orejuela //
    Foto: Fiscalía
    Pacífico

    Cartel de Cali: se entregó la hermana de los Rodríguez Orejuela por lavado de activos

    Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los jefes del extinto Cartel de Cali, tendrá una condena de 13 años.

  • BLU Radio // Paramilitares / Foto referencia: AFP
    BLU Radio // Paramilitares / Foto referencia: AFP
    Paz

    “El Estado ha elegido selectivamente a sus enemigos”: Comisión de la Verdad

    La Comisión indicó que los grupos paramilitares tienen responsabilidad en el 52% de los casos de desaparición forzada durante el conflicto.

  • Gilberto Rodríguez Orejuela
    Gilberto Rodríguez Orejuela
    Foto: AFP
    Pacífico

    El cuerpo de Gilberto Rodríguez Orejuela, ex capo del Cartel de Cali, será cremado a puerta cerrada

    Un mes después de su deceso, familiares podrán darle sepultura. Se encontraba preso desde diciembre del 2004 en Estados Unidos tras ser señalado de diferentes delitos relacionados con el narcotráfico.

  • Gilberto Rodríguez Orejuela
    Gilberto Rodríguez Orejuela
    Foto: AFP
    Sociedad

    Así cayó Gilberto Rodríguez Orejuela, quien murió en una cárcel de Estados Unidos

    Gilberto Rodríguez Orejuela, que lideraba con su hermano Miguel el Cartel de Cali, estaba en una prisión de Carolina del Norte desde finales de 2004 cuando fue extraditado después de que fuera capturado en Colombia en 1995.

  • Hermanos Rodríguez Orejuela_AFP.jpg
    Hermanos Rodríguez Orejuela
    Foto: AFP
    Nación

    "Los Rodríguez Orejuela no mataban, pero sí corrompían": general (r) Rosso José Serrano

    Gilberto Rodríguez Orejuela murió a los 83 años en una cárcel de Estados Unidos. Su captura en 1995 significó devolverle credibilidad a la Policía en ese momento.

  • COLOMBIA-USA-DRUG-RODRIGUEZ OREJUELA-EXTRADITION
    Gilberto Rodriguez Orejuela, the imprisoned Cali drug lord, is moved from St. Ignacio Hospital to his cell at the high security wing of Bogota's La Picota prison, 11 November 2004. Colombia's Supreme Court last week cleared the way for Rodriguez Orejuela's extradition to the United States, where he is charged with cocaine trafficking and money laundering. AFP PHOTO/Alvaro INOSTROZA (Photo by ALVARO INOSTROZA / AFP)
    Gilberto Rodríguez Orejuela
    Nación

    Gilberto Rodríguez Orejuela, de mensajero a millonario capo del narcotráfico

    El narcotraficante murió este miércoles a los 83 años

  • Gilberto Rodríguez Orejuela
    Gilberto Rodríguez Orejuela
    Foto: AFP
    Judicial

    Murió Gilberto Rodríguez Orejuela, exnarcotraficante y exjefe del Cartel de Cali

    El hombre que puso a temblar el imperio de Pablo Escobar murió en las últimas horas en una cárcel en los Estados Unidos.

