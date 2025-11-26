Concejo de Chía otorga su máxima distinción a la labor social del Banquete del Bronx

En una emotiva ceremonia que reafirma el compromiso de las instituciones con las causas humanitarias, el Concejo Municipal de Chía otorgó la máxima distinción del municipio, la Orden al Mérito “Luna de Oro Chía 2025”, al líder social Orlando Beltrán Ballén. El evento, celebrado en sesión especial la tarde del pasado 21 de noviembre, destacó el poder transformador de la solidaridad en la “Ciudad de la Luna”.

Este reconocimiento, institucionalizado mediante el Acuerdo No. 122 de 2017, busca exaltar a aquellos ciudadanos que, con su esfuerzo y dedicación, han dejado una huella en el tejido social. En su versión 2025, la competencia fue notablemente alta: la ciudadanía postuló a un total de 51 personas, provenientes de sectores tan diversos como el arte, el deporte, el emprendimiento, la educación y el trabajo social.



Un galardón a la empatía y la transformación

El gran ganador de la jornada, Orlando Beltrán Ballén, fue seleccionado por su incansable labor al frente del programa Banquete del Bronx. Esta iniciativa no es solo un comedor comunitario; es un espacio de resiliencia donde Beltrán acompaña con profunda empatía a jóvenes de Bogotá y otras ciudades del país que han sido afectados por el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas.

Su trabajo trasciende la asistencia básica, enfocándose en promover la transformación personal y la inclusión social de poblaciones vulnerables. En un contexto donde la indiferencia suele ser la norma, la labor de Beltrán se alza como un ejemplo de humanidad, llevando esperanza a los rincones más oscuros de la sociedad.



Cuadro de honor: Los finalistas

El proceso de selección decantó el grupo inicial de postulados a cinco finalistas, quienes fueron reconocidos por el impacto positivo generado en el municipio. Además del ganador principal, cuatro ciudadanos ejemplares recibieron una estatuilla y medalla de plata en reconocimiento a sus trayectorias:

Zulma Moran: Rectora del Colegio Bosques de Sherwood, destacada por su liderazgo educativo.

Rectora del Colegio Bosques de Sherwood, destacada por su liderazgo educativo. Rita Duarte Sastoque: Reconocida por su vital trabajo social con los adultos mayores a través de la fundación PROVIDA.

Reconocida por su vital trabajo social con los adultos mayores a través de la fundación PROVIDA. Andrés Moreno Monroy: Líder de la Fundación Rompepiernas, promotor de iniciativas de impacto físico y social.

Líder de la Fundación Rompepiernas, promotor de iniciativas de impacto físico y social. Mireya Beltrán Quecán: Exaltada como un ejemplo viviente de resiliencia y superación personal.

Durante la ceremonia de entrega, el presidente del Concejo, el concejal Edwin Fuentes Correa, ofreció un discurso en el que subrayó que la verdadera ganancia para el municipio reside en contar con ciudadanos de esta calidad humana.



“Todas las personas postuladas contaban con el mérito necesario para hacer parte de esta distinción; todos son ganadores. En esta ocasión, se entrega la Orden al Mérito Luna de Oro 2025 a Orlando Beltrán, cuya trayectoria y dedicación evidencian que la empatía, la resiliencia y el servicio a los demás son pilares fundamentales para fortalecer nuestra comunidad”, señaló Fuentes Correa.El cabildante añadió que la labor de Beltrán “ha inspirado y dejado una huella significativa en quienes lo rodean, convirtiéndose en un referente de compromiso y humanidad para el país”.

Finalmente, desde la corporación edilicia se envió un mensaje de continuidad en el apoyo a estas causas. “Como concejales, reafirmamos nuestro propósito de seguir trabajando para apoyar a quienes más lo necesitan y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”, concluyó el presidente del Concejo.

Con la entrega de la Luna de Oro 2025, Chía no solo premia a un individuo, sino que envía un mensaje claro a la región: la solidaridad y el servicio desinteresado son los valores más altos a los que una sociedad puede aspirar.