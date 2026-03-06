Más de 11.000 policías vigilarán las elecciones en Bogotá: hay alerta de protestas y puntos criticos

En vivo
La Policía Metropolitana desplegará un amplio dispositivo en 1.083 puestos de votación. Habrá vigilancia especial en Plaza de Bolívar y Corferias, además de controles para prevenir delitos electorales como la compra de votos.

Más de 11.000 policías vigilarán las elecciones en Bogotá
El operativo cubrirá los 1.083 puestos de votación habilitados en la capital.
Foto: Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

