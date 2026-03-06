Más de 11.000 policías vigilarán las elecciones en Bogotá: hay alerta de protestas y puntos criticos

La seguridad para las elecciones del próximo 8 de marzo en Bogotá ya está en marcha. La Policía Metropolitana confirmó el despliegue de más de 11.000 uniformados que estarán encargados de custodiar los puestos de votación y prevenir cualquier alteración del orden público durante la jornada democrática.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanny Cristancho, explicó que el operativo cubrirá los 1.083 puestos de votación habilitados en la capital, donde funcionarán 17.890 mesas electorales.

“Tenemos más de 11.000 policías para cubrir los 1.083 puestos de votación distribuidos en 17.890 mesas. Asimismo, vamos a tener policía judicial e inteligencia para poder generar los procedimientos y evitar, en un momento determinado, delitos electorales”, señaló el general en diálogo con Blu Radio.

Según el general Cristancho, aunque por ahora no existe una alerta concreta por compra de votos en Bogotá, sí se están realizando labores de inteligencia y controles en diferentes sectores de la ciudad para anticipar posibles irregularidades.



“En este momento no hay una alerta determinada. Lo que estamos haciendo es puestos de control y labores de inteligencia en algunos lugares, alrededor de los puntos donde más se concentran los electores, para identificar a quienes en un momento determinado quieran cometer este delito”, explicó.

El dispositivo policial también tendrá focos de atención especial en los lugares con mayor número de votantes, como la Plaza de Bolívar y el centro de convenciones Corferias, donde se instalarán varias mesas de votación y se espera un alto flujo de ciudadanos.

Puestos de mayor atención: Corferias, universidades públicas, Parque Fundacional de Suba, Parque de Usaquén, Unicentro y Plaza de Bolívar. “Tendremos un PMU que permitirá la integración del servicio de Policía con las principales instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Garantías Electorales”, agregó el general Cristancho.

En paralelo a la jornada electoral, las autoridades también estarán pendientes de las movilizaciones convocadas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Aunque se trata de marchas programadas, la Policía busca evitar infiltraciones o alteraciones del orden público.

“Esperamos que estas marchas se desarrollen de la mejor forma, que no haya infiltraciones ni problemas. La idea es que no generen bloqueos ni vandalismo y que no tengamos que proceder”, afirmó el comandante.

En cuanto a las restricciones para el fin de semana, la Policía confirmó que no habrá prohibición de parrillero en motocicleta, pero sí se aplicará ley seca para garantizar la tranquilidad durante la jornada electoral.

La medida comenzará el sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo a las 12:00 del mediodía, como parte del paquete de seguridad dispuesto por las autoridades para las elecciones en la capital del país.