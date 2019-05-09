En vivo
Blu Radio  / Silicon Valley

Silicon Valley

  • sector tecnologico.jpg
    América Latina, una región estratégica para las tecnológicas.
    Fotos: Wikipedia, Freepik.
    Mundo

    Mientras la IA deja sin empleo a miles en EE. UU., Silicon Valley contrata talento en Latinoamérica

    Las grandes empresas de Silicon Valley como Google, Apple, Meta, Netflix y Tesla están recurriendo cada vez más a América Latina para cubrir vacantes clave.

  • Silicon-Valley-Bank-AFP.jpg
    Silicon Valley Bank
    Foto: AFP
    Emprendimiento

    La startup que desafía a los gigantes de Silicon Valley

    La compañía china, DeepSeek, fue fundada por un apasionado de la tecnología convencido de que la inteligencia artificial "puede cambiar el mundo".

  • Silicon-Valley-Bank-AFP.jpg
    Silicon Valley Bank
    Foto: AFP
    Economía

    Autoridades de EEUU abren una investigación por el colapso del Silicon Valley Bank

    Fuentes del Departamento de Justicia y de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) citadas por la prensa estadounidense indicaron que las pesquisas están en su fase inicial.

  • Silicon Valley Bank Foto AFP.jpg
    Silicon Valley Bank //
    Foto AFP
    Economía

    Empresario colombiano salvó fortuna del quebrado Silicon Valley Bank: fue una carrera contrarreloj

    El empresario destacó que la comunicación eficaz con sus socios generó que pudieran actuar rápidamente.

  • Silicon-Valley-Bank-AFP.jpg
    Silicon Valley Bank
    Foto: AFP
    Economía

    Bancos colombianos sienten leve coletazo por colapso del Silicon Valley Bank

    Expertos explicaron que "las acciones han caído porque hay una prima de riesgo muy alta en el mercado".

  • Silicon Valley Bank Foto AFP.jpg
    Silicon Valley Bank /
    Foto AFP
    Economía

    Caída en las acciones de bancos norteamericanos y europeos tras colapso del Silicon Valley Bank

    Europa también se vio afectada por el ambiente de preocupación y las caídas en las acciones se produjeron sobre las 14:00 del lunes en entidades francesas, alemanas y españolas.

  • Silicon Valley Bank Foto AFP.jpg
    Silicon Valley Bank /
    Foto AFP
    Economía

    ¿Caída del Silicon Valley Bank cambiará la forma en que se desarrollen los nuevos emprendimientos?

    El colapso del Silicon Valley Bank causó grandes consecuencias en la economía mundial, donde varios bancos comenzaron la semana con fuertes caídas.

  • joe biden foto afp.jpg
    Joe Biden
    Foto: AFP
    Mundo

    Joe Biden a los estadounidenses: “Pueden tener confianza en el sistema bancario”

    Según el presidente Joe Biden, el gobierno hará lo posible para que los ahorradores recuperen su dinero y, en cualquier caso, "los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas", esto tras la quiebra del Silicon Valley.

  • Silicon Valley Bank
    Silicon Valley Bank //
    Foto AFP
    Mundo

    HSBC compró filial británica del Silicon Valley Bank por cifra simbólica de una libra

    Los clientes y las empresas que tienen depósitos en el Silicon Valley Bank UK podrán acceder a ellos de manera normal, indicó el Gobierno.

  • Silicon Valley Bank Foto AFP.jpg
    Silicon Valley Bank //
    Foto AFP
    Mundo

    Autoridades en Estados Unidos toman medidas para proteger depósitos del Silicon Valley Bank

    Por su parte, el gobierno británico anunció que la filial de Silicon Valley Bank en ese país fue vendida a HSBC, que precisó haberla adquirido por la cifra simbólica de una libra.

