Blu Radio Silicon Valley
Silicon Valley
-
Mientras la IA deja sin empleo a miles en EE. UU., Silicon Valley contrata talento en Latinoamérica
Las grandes empresas de Silicon Valley como Google, Apple, Meta, Netflix y Tesla están recurriendo cada vez más a América Latina para cubrir vacantes clave.
-
La startup que desafía a los gigantes de Silicon Valley
La compañía china, DeepSeek, fue fundada por un apasionado de la tecnología convencido de que la inteligencia artificial "puede cambiar el mundo".
-
Autoridades de EEUU abren una investigación por el colapso del Silicon Valley Bank
Fuentes del Departamento de Justicia y de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) citadas por la prensa estadounidense indicaron que las pesquisas están en su fase inicial.
-
Empresario colombiano salvó fortuna del quebrado Silicon Valley Bank: fue una carrera contrarreloj
El empresario destacó que la comunicación eficaz con sus socios generó que pudieran actuar rápidamente.
-
Bancos colombianos sienten leve coletazo por colapso del Silicon Valley Bank
Expertos explicaron que "las acciones han caído porque hay una prima de riesgo muy alta en el mercado".
-
Caída en las acciones de bancos norteamericanos y europeos tras colapso del Silicon Valley Bank
Europa también se vio afectada por el ambiente de preocupación y las caídas en las acciones se produjeron sobre las 14:00 del lunes en entidades francesas, alemanas y españolas.
-
¿Caída del Silicon Valley Bank cambiará la forma en que se desarrollen los nuevos emprendimientos?
El colapso del Silicon Valley Bank causó grandes consecuencias en la economía mundial, donde varios bancos comenzaron la semana con fuertes caídas.
-
Joe Biden a los estadounidenses: “Pueden tener confianza en el sistema bancario”
Según el presidente Joe Biden, el gobierno hará lo posible para que los ahorradores recuperen su dinero y, en cualquier caso, "los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas", esto tras la quiebra del Silicon Valley.
-
HSBC compró filial británica del Silicon Valley Bank por cifra simbólica de una libra
Los clientes y las empresas que tienen depósitos en el Silicon Valley Bank UK podrán acceder a ellos de manera normal, indicó el Gobierno.
-
Autoridades en Estados Unidos toman medidas para proteger depósitos del Silicon Valley Bank
Por su parte, el gobierno británico anunció que la filial de Silicon Valley Bank en ese país fue vendida a HSBC, que precisó haberla adquirido por la cifra simbólica de una libra.