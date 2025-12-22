En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Análisis: bloqueo a Venezuela presiona al Estado y a civiles, pero no garantiza salida de Maduro

Análisis: bloqueo a Venezuela presiona al Estado y a civiles, pero no garantiza salida de Maduro

La estrategia estadounidense se centra en un bloqueo casi total a las exportaciones de petróleo, que constituyen el 90% de los ingresos de Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad