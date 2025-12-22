Análisis: bloqueo a Venezuela presiona al Estado y a civiles, pero no garantiza salida de Maduro

En diálogo con Mañanas Blu, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Charles Shapiro, analizó la actual escalada de tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, el cual ha sido declarado recientemente como una organización terrorista por la administración estadounidense. Shapiro, quien conoce a profundidad la dinámica regional tras su paso por la embajada entre 2002 y 2004, destacó que el despliegue naval en el Caribe y el Pacífico busca intensificar la presión para forzar la salida de Maduro.



El petróleo como blanco estratégico

La estrategia estadounidense se centra en un bloqueo casi total a las exportaciones de petróleo, que constituyen el 90% de los ingresos de Venezuela.

Shapiro explicó que las sanciones actuales sirven de pretexto para que Estados Unidos pueda incautar buques de la denominada "flota fantasma" que navegan con banderas falsas. Gran parte de este crudo tiene como destino países que también enfrentan sanciones, como Cuba, Irán, Rusia y China. Mientras que empresas como Chevron mantienen una presencia limitada para intentar recuperar inversiones, el flujo principal de exportaciones está bajo asedio constante.



El dilema de la presión y la transición

A pesar del cerco económico, Shapiro planteó una advertencia crucial: presionar al Estado venezolano no es lo mismo que presionar directamente a Nicolás Maduro. Según el diplomático, los dictadores y sus círculos cercanos suelen mantener sus recursos y nivel de vida, mientras que la falta de fondos afecta la capacidad del Estado para pagar a militares, profesores y mantener el sistema de salud pública.

Además, Shapiro enfatizó que la salida de Maduro por sí sola no es suficiente para una solución a largo plazo. El "día después" requiere pensar en una transición compleja que involucre la reconstrucción de la democracia, conversaciones entre la oposición y el gobierno, y la garantía de seguridad mediante las fuerzas policiales y militares actuales. "Se necesita un estado, se necesita una transición", afirmó, sugiriendo que el problema abarca a miles de personas dentro del aparato chavista y no solo a una figura individual.

Escuche aquí la entrevista:

