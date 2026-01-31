Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 31 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza construida con los años, continúa siendo una de las opciones preferidas por miles de apostadores que consultan sus resultados a diario con la expectativa de obtener un premio.



Resultado de Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 31 de enero de 2026 es el 2568 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.

Número ganador: 2568

Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 568

La quinta: 6

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 30 enero 2026 4872 - 4 Caribeña Día 29 enero 2026 1256 - 2 Caribeña Día 27 enero 2026 2621-2 Caribeña Día 26 enero 2026 9356 - 4 Caribeña Día 25 enero 2026 1217 - 8 Caribeña Día 24 enero 2026 9343 - 4 Caribeña Día 23 enero 2026 4823 - 6 Caribeña Día 22 enero 2026 3168 - 7 Caribeña Día 21 enero 2026 3563 - 8 Caribeña Día 20 enero 2026 2426 - 5

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados oficiales se publican pocos minutos después, permitiendo a los jugadores conocer rápidamente si su apuesta fue ganadora.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

Este chance ofrece distintas modalidades, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo a cada jugador elegir la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Las apuestas tienen valores accesibles, lo que facilita la participación de distintos públicos:



Valor mínimo: $500

$500 Valor máximo: $10.000

Esta variedad de montos ha contribuido a que la Caribeña Día conserve su popularidad en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa en uno de los chances más tradicionales de Colombia.