Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 31 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza construida con los años, continúa siendo una de las opciones preferidas por miles de apostadores que consultan sus resultados a diario con la expectativa de obtener un premio.
El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 31 de enero de 2026 es el 2568 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Caribeña Día
|30 enero 2026
|4872 - 4
|Caribeña Día
|29 enero 2026
|1256 - 2
El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados oficiales se publican pocos minutos después, permitiendo a los jugadores conocer rápidamente si su apuesta fue ganadora.
Este chance ofrece distintas modalidades, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:
Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo a cada jugador elegir la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
Las apuestas tienen valores accesibles, lo que facilita la participación de distintos públicos:
Esta variedad de montos ha contribuido a que la Caribeña Día conserve su popularidad en todo el país.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa en uno de los chances más tradicionales de Colombia.