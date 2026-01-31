Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 31 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, gracias a su propuesta que combina la mecánica tradicional del chance con la simbología de los signos del zodiaco, lo que lo hace único y llamativo para los jugadores.



Número ganador de Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este s`bado 31 de enero de 2026 es el 6688 - Sagitario ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador: 6688

Dos últimas cifras: 88

Tres últimas cifras: 688

Signo zodiacal: Sagitario

Últimos sorteos de Super Astro Sol

Sorteo Fecha Resultado Super Astro Sol 29 enero 2026 00300 - virgo Super Astro Sol 26 enero 2026 5625 - Escorpión Super Astro Sol 24 enero 2026 373 - Acuario Super Astro Sol 23 enero 2026 4123 - Cáncer Super Astro Sol 22 enero 2026 5375 - Capricornio Super Astro Sol 21 enero 2026 5464 - Acuario Super Astro Sol 20 enero 2026 2871 - Aries Super Astro Sol 19 enero 2026 3071 - Acuario Super Astro Sol 17 enero 2026 9881 - Leo Super Astro Sol 16 enero 2026 6500 - Piscis

Cómo se juega el Super Astro Sol

El Super Astro Sol se caracteriza por una mecánica sencilla y versátil, que permite varias combinaciones en un solo tiquete. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras (0000 a 9999). Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Opcionalmente, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos del zodiaco. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha aumentado su popularidad en distintas regiones del país.

Valor de las apuestas

El juego está diseñado para ser accesible a todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados, garantizando seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Los ganadores deben acudir a un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden requerirse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida hace no más de 30 días).

Cumplir con estos requisitos asegura un proceso ágil, seguro y transparente para quienes resulten ganadores en este popular juego de azar colombiano.