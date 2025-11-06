Aida Merlano: “No me arrepiento de haberme fugado, pero sí de delitos que me privaron la libertad”

Reapareció públicamente la excongresista Aida Merlano, esto, en medio de una audiencia preparatoria donde la Fiscalía General de la Nación presentó ante el juzgado 18 penal del circuito de Bogotá el preacuerdo suscrito entre Merlano y el ente acusador por el delito de fuga de presos.

Todo esto, tras la cinematográfica fuga que protagonizó Merlano en octubre de 2019 mientras asistía a una cita odontológica en Bogotá y saltara desde un tercer piso con ayuda de una cuerda.

Merlano tuvo unos minutos para dirigirse a la juez y, entre lágrimas, aseguró que en la guarnición militar donde está recluida actualmente siente más tranquilidad y que no se arrepiente de haberse fugado, pero sí de los delitos que la llevaron a estar presa la primera vez.

"Ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme y quiero decirle por mi propia voluntad que yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado porque no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber cometido errores, entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez", añadió la excongresista.



BLU Radio// Fuga Aida Merlano. Foto: Tomado de video Inpec

Para la Procuraduría, el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Aida Merlano se ajusta a la legalidad, entre tanto, la jueza fijó para el próximo 5 de diciembre la fecha de lectura donde se conocerá si se imparte legalidad al preacuerdo.

La Fiscalía llamó a juicio a Merlano Rebolledo hace ya casi 2 años.Según el documento del ente acusador, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron su fuga.