Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Blu Radio  / Judicial  / Aida Merlano: “No me arrepiento de haberme fugado, pero sí de delitos que me privaron la libertad”

Aida Merlano: “No me arrepiento de haberme fugado, pero sí de delitos que me privaron la libertad”

El próximo 5 de diciembre un juez decidirá si aprueba o no el preacuerdo entre la Fiscalía y la excongresista Aida Merlano tras haberse fugado de un consultorio odontológico en octubre de 2019.

