Respira la Selección Colombia al no enfrentar esta selección en el Mundial 2026

Previo al sorteo del Mundial 2026, la Selección Colombia podrá estar tranquila que, por lo menos al inicio, evitará a uno de sus mayores verdugos en el fútbol de selecciones a lo largo de la historia y esto, por lógica, gracias la distribución y reglamento que pone la FIFA para este evento.

Y es que, a lo largo de la historia, Argentina ha sido un dolor de cabeza. No solo le ha ganado en Eliminatorias, sino que la albiceleste le ha hecho imposible la vida a la Tricolor en copas américas, amistosos y otros torneos que han disputado, además del reciente hecho donde le arrebató la Copa América en Estados Unidos.

Selección Colombia Foto: AFP

El duro historial entre Argentina y Colombia

En total, ambas selecciones se han enfrentado a lo largo de la historia en 42 oportunidades con un balance de 21 victorias para la albiceleste y solo 10 para Colombia, sumando 11 empates entre ambos equipos. Demostrando que la superioridad argentina se ha visto reflejada desde siempre y siendo un dolor de cabeza para la Tricolor.

Además, en esta edición, FIFA podría ajustar para que selecciones de ambas confederaciones no se enfrenten tan rápido, por ende, existe la posibilidad de que en octavos de final tampoco se crucen.



Argentina vs. Colombia en Eliminatorias // Fotos: AFP

Estos son todos los equipos que Colombia NO enfrentará en fase de grupos

Brasil.

Argentina.

Croacia.

Marruecos.

Uruguay.

Suiza.

Senegal.

Japón.

Irán.

Corea del Sur.

Ecuador.

Austria.

Australia.

Paraguay.

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo el sorteo del Mundial?

El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes, 3 de diciembre, en Washington, Estados Unidos. Pero se hará al mediodía (hora colombiana), en donde se conocerán todos los rivales y fechas del Mundial, de todos los grupos que estarán disponibles.

Este sorteo usted lo podrá ver con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que desde las 11:00 de la mañana, estará con todo el cubrimiento EN VIVO de este importante evento.

