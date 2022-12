Fedearroz pide reunión para investigar causas de contaminación con cadmio

El año pasado en Colombia se importaron cerca de 130.000 toneladas de arroz. Se produjeron en el país más de 2 millones 700 mil. Es una de las actividades emblema en la agricultura colombiana, pero, algunas veces, por el tratamiento y las condiciones propias de la producción, algunos de los productos terminan con residuos de cadmio o plomo, dos elementos que pueden causar graves problemas para la salud de las personas como fallas renales y enfermedades estomacales o intoxicación.

Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, dijo que ya le pidieron una reunión al Ministerio de Agricultura para lograr una reunión con el Invima y el ICA con el fin de investigar entre todos si hay arroz importado o nacional contaminado y cuáles deben ser las soluciones.

"El Invima multó a una empresa de Cúcuta a la que le encontraron un grado mínimo de contaminación. Lo que queremos saber es si ese arroz fue importado o fue producido aquí. Queremos investigar cuáles son los factores que incidieron en la contaminación para concluir si los arroceros tienen responsabilidad, porque muchas veces se trata de minería ilegal

, contaminación en el agua u otras razones que son ajenas a la producción”, dijo el gerente.

Hernández, además, explicó que este es un problema que ocurre no solo en Colombia, sino en varios países como Estados Unidos. Pero piden a las autoridades determinar cuáles son las causas.

Puede ser la quema de los cultivos cercanos, algunos fertilizantes, o el agua contaminada, pero no queremos que se crea que hay peligro porque no lo hay. Lo que pedimos es que a cualquier arroz importado se le hagan estudios para certificar que no tiene contaminación”, agregó.

BLU Radio buscó al Ministerio de Agricultura, pero aún no han respondido si aceptaron la reunión con el gremio para hacer los estudios científicos. La producción de arroz en Colombia significa para el país cerca de 2.8 billones de pesos al año.

