Efraín Cepeda asume la presidencia del Partido Conservador y arremete contra emergencia económica

Efraín Cepeda asume la presidencia del Partido Conservador y arremete contra emergencia económica

Cepeda argumentó que la posible emergencia económica, que el gobierno buscaría decretar para recaudar impuestos luego del hundimiento de la reforma tributaria, carece de viabilidad.

