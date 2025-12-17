Efraín Cepeda asume la presidencia del Partido Conservador y arremete contra emergencia económica

El senador Efraín Cepeda, recién nombrado presidente del Partido Conservador, inició su gestión abordando temas cruciales de la agenda nacional, incluyendo una fuerte crítica a la posibilidad de que el gobierno decrete una emergencia económica. En diálogo con Mañanas BLU, Cepeda catalogó esta posible maniobra como una "prueba más del irrespeto a los poderes públicos".

Cepeda argumentó que la posible emergencia económica, que el gobierno buscaría decretar para recaudar impuestos luego del hundimiento de la reforma tributaria, carece de viabilidad. El senador sostiene que una caída leve de los precios internacionales del petróleo no constituye un "hecho sobreviniente" ni una emergencia real. De hecho, señaló que el precio actual del barril de petróleo es incluso superior al proyectado para el presupuesto de 2025-2026.

La preocupación del nuevo presidente conservador radica en que el gobierno podría estar esperando que las cortes salgan de vacaciones para "decretar espuriamente una emergencia que no existe". Según Cepeda, esta acción busca emitir decretos "por la puerta de atrás" para gravar a los colombianos, incluyendo la canasta familiar, y utilizar esos recursos de manera irregular (espuria) para "hacer politiquería" y ganar las próximas elecciones de marzo y mayo del año entrante. Advirtió que la Corte Constitucional tumbaría la medida en cuestión de segundos.

En el ámbito interno del Partido Conservador, Cepeda busca imprimir velocidad a la escogencia del candidato presidencial. El senador manifestó que, aunque existe un sector importante que promueve la convención, otro sector prefería que el Directorio Conservador tomara la determinación por mayoría, lo cual no es viable estatutariamente.



Esa propuesta de elección por mayorías fue debatida y derrotada en el directorio nacional la noche anterior a la entrevista, ya que no se logró el quórum necesario para su aprobación,. Cepeda indicó que esta iniciativa fue impulsada por dos directoristas a través de WhatsApp en una sesión permanente. Además, el excontralor Carlos Felipe Córdoba (Pipe Córdoba) se mostró amigo de dicha iniciativa durante la reunión.

Ante la derrota de la votación por mayorías, Cepeda considera que se debe explorar un mecanismo más incluyente como la convención del partido. Esta convención, que a su modo de ver es reclamada por los conservadores de base en todo el país, podría ser descentralizada y departamental, e incluso contar con virtualidad, buscando celebrarse a mediados de enero.



Evalúa su aspiración presidencial

El senador Cepeda, quien sigue siendo precandidato presidencial, informó que está evaluando si continúa o no con esa aspiración. Aunque no existe impedimento para ser presidente del partido y precandidato al mismo tiempo, Cepeda quiere ser "transparente" y ofrecer todas las garantías, por lo que está consultando a sus bases y amigos. Planea tomar una decisión final en los próximos días, probablemente antes de finalizar el año.

