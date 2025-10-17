"Mi gobierno será reconstruir y ordenar un país desordenado": Efraín Cepeda

El senador Efraín Cepeda, precandidato presidencial del Partido Conservador, habló sobre los ejes centrales de su campaña, la cual se enfocará en revertir las políticas del gobierno de Gustavo Petro.

Cepeda fue enfático al declarar que su "vía es el antipetrismo que, según él, le ha hecho tanto daño le ha hecho a Colombia".

"Mi objetivo es reconstruir y ordenar un país desordenado. Quiero ordenar la salud, ordenar el bien público", indicó Cepeda.

Respecto a la política de seguridad, el precandidato Efraín Cepeda anunció una medida drástica:



"Al minuto de mi posesión estaré firmando ese decreto de acabar con la paz total", dijo Cepeda, quien calificó la "paz total" como un "embeleco absoluto" y un "desastre" que ha dejado al país "inundados de narcotráfico y de bandidos".

"En mi gobierno será los ciudadanos a la calle y los narcotraficantes y los bandidos a la cárcel. Además, si hay algún grupo armado con real voluntad de paz, lo exploraremos", indicó.

En cuanto a la economía, su propuesta incluye:

Publicidad

Atraer la inversión privada.

Apoyar el emprendimiento con microcréditos del sector financiero para evitar el "gotagote y paga diario"

Reformar el SENA: para que cumpla una función de asesoría en mercadeo, publicidad, contabilidad y gerencia para las microempresas.

A pesar de su oposición radical, Cepeda aclaró que respetará los programas sociales existentes, como Familias en Acción, recordando que estos no son un invento del gobierno actual, sino que fueron iniciados por el Partido Conservador

Escuche la entrevista aquí: