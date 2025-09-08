Efraín Cepeda: "Tengo posibilidades de derrotar al petrismo en las urnas"

Efraín Cepeda oficializó su intención de competir por la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026, uniéndose a un nutrido grupo de aspirantes que, según sus propias palabras, ya suman "casi 80 patos en el agua".

Cepeda, quien se perfila como una figura clave en el espectro de la centro derecha colombiana, ha articulado una candidatura fundamentada en la búsqueda de "orden" para el país y una contundente crítica a la gestión del actual gobierno Petro, calificándola como una "horrible noche" que debe cesar.

En diálogo con Mañanas Blu, desestimó que su aspiración presidencial estuviera motivada por una "pelea personal" con el presidente Gustavo Petro, enfatizando que su enfoque está puesto en el bienestar de la nación.

"Yo estoy pensando en Colombia, en el país, en sacar adelante a los colombianos y en que tengo posibilidades de derrotar en las en las urnas al petrismo, porque lo derroté siete veces siendo presidente del Senado", declaró enfáticamente.



Ordenar todos los sectores del país

Efraín Cepeda se presenta con una propuesta clara y contundente: "El orden es el camino". Busca poner su "experiencia, carácter y sentido del orden" al servicio del país para "ordenar" todos los sectores. Sus ejes de acción incluyen:



Restablecer la seguridad: Con el fin de la política de "Paz Total" y la implementación de estrategias que garanticen la tranquilidad en todo el territorio .

. Impulsar el sector privado: Invitando a la inversión profusa para la generación de empleo de calidad , reconociendo al sector privado como un motor fundamental de la economía.

, reconociendo al sector privado como un motor fundamental de la economía. Fortalecer las regiones: Devolviéndoles autonomía y la capacidad de ejecutar gran parte de sus recursos, en contraposición al modelo centralista actual.

La contienda presidencial de 2026 comienza a tomar forma, y Efraín Cepeda emerge como una voz fuerte desde la oposición, prometiendo poner orden en Colombia y devolver la esperanza a los sectores que, según él, han sido desatendidos por el actual gobierno.

Escuche aquí la entrevista: