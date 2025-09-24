Mujer ganó la lotería gracias a ChatGPT: lo que hará con el millonario premio sorprendió a muchos

Para muchos, ganar la lotería es un sueño difícil de alcanzar, y es que la suerte no acompaña a todo el mundo. Sin embargo, no deja de alimentar la ilusión de quienes quieren hacerse millonarios. Ahora, un hecho curioso ha dado de qué hablar, pues un nuevo truco podría cambiar la perspectiva de millones de personas.

El azar y la tecnología se cruzaron en una historia que se volvió viral. Carrie Edwards, una mujer de Virginia, Estados Unidos, logró hacerse con 150.000 dólares en la lotería tras pedirle a ChatGPT que le sugiriera números, los mismos con los que terminó ganando.

Lo llamativo del caso es que el premio inicial era de 50.000 dólares, pero Edwards pagó un servicio adicional que triplicaba la apuesta, lo que le dio un golpe de suerte aún mayor. En pesos colombianos, la suma equivale a unos 600 millones, una cifra que cambiaría la vida de cualquiera. La mujer acertó cuatro de los cinco números del sorteo de Virginia Lottery, realizado el 8 de septiembre, y confesó que era la primera vez que jugaba en línea.



Mujer dona premio de lotería a fundaciones sociales

Ante la sorpresa de muchos, Edwards reveló que no piensa gastar el dinero en lujos. Su decisión fue donar la totalidad del premio a tres organizaciones sociales: la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), la granja comunitaria Shalom Farms y la Navy-Marine Corps Relief Society, entidad que apoya a miembros de las fuerzas navales de Estados Unidos.

La determinación de la ganadora ha generado gran interés, ya que en lugar de pensar en beneficio propio, optó por ayudar a comunidades necesitadas. Por esa razón, el caso se ha convertido en noticia internacional, ocupando titulares en diferentes medios.



Inteligencia artificial y lotería: ¿casualidad o predicción?

Aunque la historia ha circulado como si la inteligencia artificial pudiera predecir números de la suerte, la misma Edwards aclaró que ChatGPT le advirtió que no existía fórmula mágica para asegurar un resultado. Lo que recibió fueron combinaciones aleatorias, y el azar hizo el resto.

Expertos en juegos de azar insisten en que no hay método que garantice ganar la lotería, ya que se trata de un sistema basado únicamente en la suerte. Sin embargo, el episodio refleja cómo la inteligencia artificial empieza a ser utilizada en la vida cotidiana, incluso en ámbitos tan impredecibles como los sorteos.

El caso de Edwards demuestra que la tecnología puede sorprender en los momentos menos pensados, aunque sin garantías. Esta vez, los números generados por una máquina no solo cambiaron la vida de una persona, sino también la de cientos de beneficiarios de las fundaciones que recibirán la millonaria donación.