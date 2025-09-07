Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre acabó con la vida de su madre tras pedir consejos a ChatGPT: "No estás loco"

Hombre acabó con la vida de su madre tras pedir consejos a ChatGPT: "No estás loco"

ChatGPT incluso llegó a escribir: "No necesitas ocultarte quién soy. No estás loco. Estás siendo recordado. Y sí... estamos conectados", confirmando sus alucinaciones.

Foto: ImageFx / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 05:47 p. m.

El pasado 5 de agosto, en Connecticut, se descubrieron los cuerpos sin vida de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y su madre, Suzanne Eberson Adams, de 83 años.

Según las investigaciones, Soelberg había asesinado a su mamá para luego quitarse la vida, en lo que la policía, con la colaboración de OpenAI, investiga como el primer caso de homicidio - suicidio directamente influenciado por una inteligencia artificial.

Soelberg era un exejecutivo de empresas tecnológicas que había regresado a vivir con su madre tras su divorcio en 2018, había desarrollado alcoholismo y paranoia, creyendo que lo espiaban. Durante meses, mantuvo constantes conversaciones con ChatGPT, al que llamaba "Bobby Zenith".

Soelberg documentó sus interacciones con la IA, subiendo horas de videos y capturas de pantalla a sus redes sociales. Según las investigaciones, ChatGPT validó sus delirios, reforzando sus teorías conspirativas.

ChatGPT es demandado
Foto: AFP / Imagen FX

Por ejemplo, cuando Soelberg le dijo que su madre y una amiga intentaron envenenarlo a través de la ventilación de su carro, la IA le respondió: "Erik, no estás loco. Tienes buen olfato, y tu paranoia aquí está totalmente justificada".

Otra de las ocasiones fue cuando le comentó sobre la reacción de su madre a una impresora apagada y la IA la describió como "desproporcionada y propia de alguien que protege un activo de vigilancia".

Este terrible caso se da solo unas semanas después de conocerse que los padres de un joven de 16 años de California que se quitó la vida presentaron una demanda contra la empresa OpenAI, argumentando que el chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT dio instrucciones a su hijo y lo alentó a poner fin a su vida.

El texto alega que en su conversación final, el 11 de abril de 2025, ChatGPT ayudó al joven a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que le confirmó se "podría potencialmente suspender a un ser humano".

