"Nadie puede creerse dueño del Estado": presidente de la Corte Constitucional

Un fuerte llamado a respetar la Constitución fue el que lanzó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, a todas las autoridades del país, incluyendo el presidente de la República, Gustavo Petro.

El magistrado, en medio del encuentro que realizan las altas cortes y la jurisdicción disciplinaria que se realiza en Barranquilla, afirmó tajantemente que "nadie puede creerse dueño del Estado".

"Nadie puede decir el Estado soy yo. Nadie puede decir que el Estado es patrimonio particular. No, Estado somos todos y todos estamos sujetos al imperio de la Constitución", sentenció.

El presidente del Consejo de Estado, Luis Álvarez Parra, también tomó la palabra este jueves en Barranquilla y aseguró que la justicia en Colombia requiere, además de prudencia y equilibrio, desarrollarse sin interferencias ni presiones de ningún poder público.



En este sentido, indicó que la labor que vienen ejerciendo en materia de justicia ha sido, en mucho de los momentos, motivo de “incomodidades” para el Gobierno nacional.

“La justicia colombiana ha venido desarrollando una función de cara a los ciudadanos con un gran compromiso de país y es velar que los libertades, que la separación de poderes como premisa fundamental del diseño republicano también se mantenga y que impere la vigencia de la Constitución y la ley, pero eso ha sido una labor que en muchos momentos han incomodado en este Gobierno, porque han tenido que señalar derroteros que no siempre coinciden con la agenda pública o con una visión de país”, dijo.

“En esa medida, el Consejo de Estado, por ejemplo, tuvo que suspender el decreto que convocó a una consulta popular y tuvo que limitar el ejercicio presidencial, cuando las alocuciones presidenciales o los consejos de ministros obviamente atentaban contra la pluralidad informativa”, señaló.