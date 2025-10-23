Reformar Constitución es abrir una caja de Pandora inconveniente: Catalina Botero

El gobierno de Gustavo Petro, publicó este jueves un polémico borrador de proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como base para la transformación del país, según dijo el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

El ministro, que está de visita en Shanghái (China), dijo que el articulado de la propuesta "es el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia".

Eduardo Montealegre Foto: X @MinjusticiaCo

Montealegre propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente integrada por 71 delegados y compuesta de manera paritaria por hombres y mujeres.

"A través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia que los señores de la guerra nos quieren imponer, pensaremos un nuevo país", apuntó Montealegre, quien aseveró que "la Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que 'la caverna' no ha dejado desarrollar al primer Gobierno de izquierda de nuestra historia".



La abogada constitucionalista Catalina Botero, quien fue una figura central en el movimiento estudiantil de la "Séptima Papeleta" en 1990 que promovió la actual Carta Magna, calificó la comparación histórica propuesta por el ministro Montealegre como "muy desafortunada" y "no procedente".

Catalina Botero / Foto/ CIDH

Botero explica que el momento constituyente de 1991 se caracterizó por un acuerdo fundamental entre todas las fuerzas políticas sobre las mejores reglas para la nación, tanto para quienes gobernaban como para la oposición.

Este consenso, que buscaba limitar el poder en lugar de imponer un programa político, es precisamente lo que falta hoy, dado el clima de profunda polarización que vive el país.

Publicidad

Advierte que reformar la Constitución es "abrir una caja de Pandora" completamente inconveniente que pone en riesgo los avances logrados por Colombia desde 1991. Uno de los propósitos esenciales de la Constitución es establecer frenos y contrapesos para evitar un poder autoritario, un rey o un dictador, garantizando que los derechos sean títulos a favor de las personas y no prerrogativas disponibles al arbitrio del poder.

Botero considera que al gobierno le molestan precisamente estos frenos y contrapesos, los cuales identifica erróneamente con un "bloqueo institucional".

La Constitución del 91, además de limitar el poder, ha generado una "revolución pacífica preciosa" al incluir derechos sociales. Millones de personas acuden diariamente a la acción de tutela para exigir salud, pensiones, o justicia laboral, derechos que se verían amenazados con un experimento constitucional.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: