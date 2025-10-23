Para presentar proyecto de una Constituyente, se necesitan 3 millones de firmas: minjusticia

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, habló en Mañanas Blu del borrador de proyecto de ley que busca convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1991. A punto de abordar su vuelo de regreso a Colombia desde China, el ministro detalló que la presentación de esta ley dependerá de una iniciativa popular que requiere la recolección de aproximadamente 3 millones de firmas ciudadanas.

El ministro explicó que el proyecto de ley fue puesto a consideración de los sectores sociales, con el objetivo de que estos lo discutan y decidan si lo presentan formalmente, constituyéndose en un comité promotor.



El borrador de ley y el requisito de las 3 millones de firmas

La propuesta se cataloga como una iniciativa que debe surgir de los ciudadanos, a pesar de que el texto inicial fue redactado por el ministro de Justicia. El funcionario enfatizó que su labor fue presentar este borrador para que sirva como "elemento de trabajo" y "punto de apoyo" para los sectores sociales. Estos sectores, de estar de acuerdo, deberían nombrar un comité promotor y un vocero para la reforma.

El ministro confirmó que la idea principal es, efectivamente, reformar la Constitución de 1991. Sin embargo, esta reforma estaría sujeta a límites expresos establecidos en el proyecto. El límite fundamental que se impone es que no puede haber retrocesos en materia de derechos sociales ni en materia de derechos fundamentales.

De acuerdo con el documento, la asamblea contaría con 71 constituyentes. Una vez instalada, esta asamblea sesionaría durante un periodo de tres meses. Uno de los puntos más relevantes del texto es que la asamblea operaría sin límites de temario, lo que implica una amplia libertad para abordar diversos temas constitucionales.



Además de la convocatoria a la asamblea, el proyecto incluye una disposición sobre poderes ejecutivos. El borrador le otorga facultades extraordinarias al presidente de la República durante un periodo de seis meses.