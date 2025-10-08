Siete precandidatos rechazan la Constituyente y muestran apoyo a Registraduría

Un grupo de precandidatos presidenciales publicó un video en el que rechazaron la idea del Gobierno de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, también dicen que hay que respaldar la Constitución del 91.

En el video aparecen Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, Martha Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, David Luna, Daniel Palacios y Mauricio Gómez.

“Rechazar la constituyente no es una opinión, es un deber; es una defensa inquebrantable de la estabilidad institucional de Colombia que hemos construido con esfuerzo durante más de 30 años”, dijo Juan Manuel Galán.

En tiempos de incertidumbre que ponen a prueba nuestra democracia, elegimos unirnos. Desde distintas orillas, defendemos la Constitución de 1991, el consenso democrático que nos ha dado libertad, estabilidad y esperanza. No a la Constituyente. Sí a la Constitución del 91. 🇨🇴… pic.twitter.com/YpBOc0lLP1 — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) October 8, 2025

En el mismo sentido, los precandidatos mostraron su respaldo al trabajo de la Registraduría.



“Atacar la labor de la Registraduría o debilitar su rol es atacar directamente al sistema democrático colombiano”, dijo el exsenador David Luna.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha dicho que la bancada del Pacto Histórico en el 2026 debe apoyar la convocatoria a una Constituyente para sacar adelante algunas de las reformas que él ha propuesto.

“La propuesta de una Constituyente no es una solución, es una amenaza. Es una distracción peligrosa que pone en riesgo los derechos conquistados, la institucionalidad y la paz jurídica”, agregó el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.