En entrega de tierras, Petro reitera llamado a una Asamblea Nacional Constituyente

El presidente Gustavo Petro reiteró su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, esta vez durante un acto en La Dorada, Caldas, donde entregó 18.000 hectáreas de tierra a campesinos, entre ellas la hacienda La Fe, antigua propiedad del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.

Petro aseguró que la iniciativa no busca reemplazar la Constitución de 1991, sino introducir ajustes que permitan garantizar que los derechos ya consagrados se cumplan en la práctica.

“Empecemos a hablar de ambas cosas: de cómo se crea una asociación nacional campesina, de cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia; y de cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, no una nueva Constitución, que ya la tenemos; algunas cosas hay que modificar para que se vuelva realidad”, señaló.

El mandatario también criticó lo que calificó como la “gobernanza paramilitar” de gobiernos anteriores, a la que responsabilizó del crecimiento de los cultivos de coca en Colombia.



“El paramilitarismo fue el ejército principal de las mafias, infiltrado incluso en el Estado, en todas las ramas del poder público, incluida la Presidencia de la República. Se preguntan los gringos, ¿y por qué creció tanto el cultivo de hoja de coca en Colombia? Pues por eso”, afirmó.

Con este discurso, Petro vuelve a colocar la constituyente en el centro de la agenda política de cara a las elecciones legislativas de 2026.